Il weekend è alle porte e le cose da fare a Roma sabato 10 e domenica 11 luglio sono davvero tante. In cartellone da scegliere ci sono eventi musicali, spettacoli, e serate all'aperto, per tutti i gusti. L'evento più atteso è quello della finale Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Nonostante il caldo intenso, con temperature davvero bollenti, approfittiamo delle serate per stare insieme fuori, nel rispetto delle norme previste per il contenimento del Covid-19. Vediamo nel dettaglio quali sono gli appuntamenti per il fine settimana a Roma.

Euro 2020, la finale tra Italia e Inghilterra

Domenica 11 luglio a partire dalle ore 21 è attesa la finale Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, che si disputerà al Wembley Stadium di Londra. Per l'occasione in diverse zone della città, prima tra tutte Piazza del Popolo, sono stati allestiti maxi schermi per permettere ai tifosi della nazionale azzurra di guardare insieme la partita.

Cinema in Piazza

Tanti gli spettacoli de il ‘Cinema in piazza‘, sabato con Ferzan Ozpetek a Trastevere in occasione della presentazione de ‘Un giorno Perfetto', al Parco della Cervelletta si collegherà in video conferenza Wim Wenders, su ‘Paris, Texas', mentre a Monte Ciocci Neri Marcorè presenterà ‘L’armata Brancaleone' di Mario Monicelli. Domenica, al Cinevillage di Talenti Matteo Rovere parlerà del suo ultimo film ‘Veloce come il vento'.

Gaia di Amici al Castello di Santa Severa

Per chi volesse spostarsi in provincia, sabato il Castello di Santa Severa sul litorale a Nord di Roma a partire dall ore 21 ospiterà l'esibizione di Gaia, la giovane di ‘Amici', che canterà alcuni brani, tra i quali ‘Boca', realizzata in featuring con il rapper Sean Paul.

I concerti del 10 e 11 luglio a Roma

Alla Casa del Jazz sabato c'è Dee Dee Bridgewater, mentre domenica il quartetto strumentale Forq. Villa Abrobardini nell'ambito del Festival delle Ville Tuscolane sabato si esibirà Elio. Al Moovenda Village sul lungotevere Prati suona la Rino Gaetano Band. Nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica sempre sabato c'è Venerus, con il suo album di debutto Magia Musica, mentre domenica Durdust, con lo show Store and Drugs Live.