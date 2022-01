Cosa fare a Roma nel weekend del 22 e 23 gennaio: gli eventi per bambini e per adulti Il fine settimana è alle porte: scopriamo cosa fare nella città di Roma sabato 22 e domenica 23 gennaio insieme ai vostri bambini e alle vostre bambine.

A cura di Beatrice Tominic

Il weekend è alle porte. Cosa fare per passare le giornate di sabato e domenica svagandosi dopo una settimana di lavoro per i grandi e di scuola per i più piccini? Le alternative, anche nella città di Roma, possono essere moltissime: dalle passeggiate nelle strade del centro fino allo shopping nei centri commerciali o nelle strade dei negozi fino ad eventi culturali al chiuso, come mostre o spettacoli teatrali.

Vediamo, nel particolare, quali eventi ha da offrirci la città di Roma per la fine di questa settimana: tutti gli eventi previsti per sabato 22 e domenica 23 gennaio nella capitale per divertirsi insieme ai propri bambini o bambine.

Parte della locandina di "Il brutto anatroccolo", lo spettacolo che va in scena al San Carlino. Foto da Facebook.

Il brutto anatroccolo al Teatro San Carlino di Villa Borghese

La prima proposta per questo fine settimana è uno spettacolo teatrale ospitato al Teatro San Carlino di Villa Borghese, attivo nel parco romano dal 1990. In questo fine settimana, sia nella giornata di sabato 22 che domenica 23 gennaio, va in scena "Il brutto anatroccolo", uno spettacolo consigliato per i bambini e le bambine dai 3 anni in su. Si tratta di uno spettacolo musicale che vede protagonista Bianca, una ragazza sola e scoraggiata, proprio come un brutto anatroccolo, che dovrà trovare il modo di apprezzarsi e accettarsi così come è.

Dove: al Teatro San Carlino di Villa Borghese, in viale dei Bambini

al Teatro San Carlino di Villa Borghese, in viale dei Bambini Orario: sabato 22 gennaio alle ore 16.30; domenica 23 gennaio alle ore 11.30 e 16.30

sabato 22 gennaio alle ore 16.30; domenica 23 gennaio alle ore 11.30 e 16.30 Costi: esistono diverse fasce di prezzo a seconda dell'età e dei servizi richiesti. Se si acquista online il biglietto intero per adulti costa 8,50 euro; quello ridotto, per bambini fra i 2 e 14 anni o gli adulti over 65, è di 8,50 euro; se oltre al biglietto si vuole richiedere il servizio pic- nic il biglietto per adulti è di 15,50 euro (comprensivo di hot dog, patatine, bibita o birra), mentre per i bambini è di 13,50 euro (con hot dog, patatine, zucchero filato, acqua o succo di frutta). L'acquisto al botteghino, invece, prevede un sovrapprezzo di 1,50 euro.

Teatro Verde: Opera Buffa e il Mago di Oz

In entrambe le date di questo weekend, sia sabato 22 che domenica 23 gennaio, il Teatro Verde ospita uno spettacolo teatrali per stupire e divertire grandi e piccini. Alle ore 17, infatti, va in scena Opera Buffa che propone una carrellata delle arie più note del repertorio dell'opera italiana, interpretate dai due protagonisti che sono clown, mimi e burattinai: un incontro fra la cultura alta e quella popolare che vuole stupire, divertire e anche un po' insegnare.

Dove: al Teatro Verde, in circonvallazione Gianicolense 10 (davanti alla stazione di Roma Trastevere)

al Teatro Verde, in circonvallazione Gianicolense 10 (davanti alla stazione di Roma Trastevere) Orario: sia nella giornata di sabato 22 che in quella di domenica 23, lo spettacolo inizia alle ore 17

sia nella giornata di sabato 22 che in quella di domenica 23, lo spettacolo inizia alle ore 17 Costi: Il prezzo del biglietto è di 11 euro

Il prezzo del biglietto è di 11 euro Altre info: la prenotazione non è obbligatoria, ma è consigliata

Il museo etrusco di Villa Giulia che ospita l’appuntamenti di ETRUlab di questo sabato pomeriggio. Foto da Facebook.

A caccia di tombe etrusche con ETRUlab

Tornano anche nel 2022 i laboratori del sabato pomeriggio organizzati da ETRUlab, per imparare il mondo degli etruschi imparando. L'appuntamento per sabato 22 gennaio porta i bambini e le bambine alla scoperte delle tombe etrusche e dei loro tesori: i partecipanti, che devono avere un'età superiore a 5 anni, possono costruire insieme il pop-up di un'antica necropoli.

Dove: al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa Giulia 9

al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa Giulia 9 Orario: dalle 16.30 alle 18.00

dalle 16.30 alle 18.00 Costi: Il prezzo del biglietto è di 8 euro per ogni bambino o bambini, se si aggiungono al laboratorio anche i fratellini e le sorelline il costo del loro biglietto è di 5

Il prezzo del biglietto è di 8 euro per ogni bambino o bambini, se si aggiungono al laboratorio anche i fratellini e le sorelline il costo del loro biglietto è di 5 Altre info: la prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro le ore 18 del venerdì precedente al laboratorio inviando un'email a mn-etru.didattica@beniculturali.it.

Set Dressing al Cinebimbicittà

La prima proposta per la giornata di domenica 23, invece, arriva dal lo spazio laboratorio dedicato ai più piccoli e alle più piccole di "Cinecittà si mostra", Cinebimbicittà, nato con lo scopo di avvicinare i bambini e le bambine ai linguaggi e ai mestieri del cinema. Questa domenica l'appuntamento è con l'attività "Set dressing", che permette ai bambini e alle bambine di trasformarsi in arredatori e arredatrici di set cinematografici all'interno di uno spazio allestito come un vero e proprio set cinematografico in cui potranno vedere, toccare e scoprire tutto ciò che può essere utile per il loro obiettivo, oltre a creare un progetto personale.

Dove: Cinebimbicittà, all'interno di Cinecittà si Mostra c/o Istituto Luce Cinecittà, Via Tuscolana 1055

Cinebimbicittà, all'interno di Cinecittà si Mostra c/o Istituto Luce Cinecittà, Via Tuscolana 1055 Orario: L'inizio del laboratorio è previsto per le 11.15 o per le 15.15, mentre la durata è di 75 minuti

L'inizio del laboratorio è previsto per le 11.15 o per le 15.15, mentre la durata è di 75 minuti Costi: L'attività è compresa nel prezzo del biglietto di Cinecittà si Mostra e/o MIAC che, per i bambini e le bambine di età compresa fra i 5 e i 12 è di 7 euro

L'attività è compresa nel prezzo del biglietto di Cinecittà si Mostra e/o MIAC che, per i bambini e le bambine di età compresa fra i 5 e i 12 è di 7 euro Altre info: Per partecipare occorre inviare la richiesta di partecipazione prenotando all'indirizzo email didattica@cinecittaluce.it entro e non oltre le ore 11.00 del sabato.