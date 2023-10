Cosa fare a Halloween 2023 a Roma e nel Lazio: gli eventi per bambini e adulti Ecco una selezione di eventi per adulti e bambini dedicati alla festa di Halloween a Roma e nel Lazio: dagli eventi a Cinecittà World e a Magicland alle feste allestite nei borghi medioevali della regione.

Zucche terrificanti, fantasmi e streghe: è Halloween, la festa più paurosa dell'anno. Ecco gli eventi organizzati per la notte del 31 ottobre 2023 a Roma e in tutto il Lazio: dalle feste per i più piccoli ai dj set per i ragazzi e alle attività per tutte le età in programma nel territorio della Capitale e in generale in tutto il territorio regionale. Ecco una selezione di serate organizzate nei parchi divertimenti del Lazio, da Cinecittà World a Magicland a Luneur, e delle feste allestite nei borghi medioevali della regione, da Calcata a Sutri.

Halloween a MagicLand

Il 31 ottobre MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone resterà aperto fino alle 2 di notte. Le principali novità includono l'introduzione di quattro nuovi e formidabili horror maze: due pensati appositamente per gli adulti e due per i più piccoli.

Tra questi, spiccano "Katakumba" (un percorso dell’orrore completamente nuovo, lungo il quale bisogna sfuggire alla maledizione della Mummia, inseguiti dai suoi fedeli servitori) e "Il Lago Maledetto", che porteranno gli avventurieri in un'esperienza senza precedenti. Ritorna “Demonia”, la storica horror house di MagicLand infestata da macabri spiriti, con nuovi spaventosi effetti. Ma non finisce qui: "La Fiesta de Los Muertos" e "Halloween Circus Camp" aggiungeranno una dose di mistero e divertimento per i più piccini.

Halloween a Cinecittà World

Dal 28 ottobre al 5 novembre il parco Cinecittà World sarà aperto tutti i giorni e la notte per tre grandi Halloween Nights il 28, 31 Ottobre –la notte delle streghe- e 4 Novembre con feste, spettacoli dal vivo, cene a tema, concerti, dj set e il magico spettacolo del Circo Bianco.

Halloween a Cinecittà World

Halloween Party al Museo delle Illusioni

Anche al nuovo Museo delle Illusioni a Roma si festeggerà Halloween: illusioni da paura, due maghi da spaventoe truccabimbi da brividi ti aspettano martedì 31 ottobre dalle 16:30 alle 20:30. Dolcetto o Scherzetto?Porta la tua zucca e scopri chi nel nostro museo nasconde le caramelle più buone! Prenotazione consigliata.

Halloween a This is Wonderland

Il parco This is Wonderland dell‘Eur si trasformerà per festeggiare Halloween: anche le favole più belle possono nascondere segreti mostruosi. Per la settimana più terrificante dell'anno, il parco di This is Wonderland si veste di magia e le luci lasciano spazio al buio terrificante Oltre 600 zucche, Truccabimbi, Labirinti di fieno, Laboratori di pittura (solo 1 Novembre) Spaventapasseri e altri mostruosi personaggi.

Foto ’This is Wonderland’

A Parco Schuster il dj set di Halloween

A Parco Schuster, davanti alla basilica di San Paolo a Roma, i dj de El Chiringuito Libre selezioneranno musica che vi faranno venire la pelle d'oca per tutta la serata. L'ingresso è gratuito e libero, conta solo una cosa: indossare un costume da paura!' Venite a giocare con noi?"Dj set fino alle 2 In consolle: Dj Mastermole, Jonathan Pizarro, Madw3y e Jan Hour Al mic: Smail.

A Calcata Halloween nel borgo antico

Come ogni anno, il borgo di Calcata si trasformerà per creare un ambiente perfetto per Halloween. Ogni locale del borgo allestirà luci e decorazioni ad hoc per una notte di paura. Le stradine, le antiche case di pietra avvolte nella nebbia creeranno un'atmosfera ideale per la festa.

Calcata addobbata per Halloween

Halloween al Castello Orsini di Soriano nel Cimino

La Pro Loco di Soriano nel Cimino ha organizzato una serata per Halloween al Castello Orsini: una nuova edizione della Festa di Halloween dedicata ai bambini con giochi, musica, animazione e… tante tante sorprese.Vi aspettiamo martedì 31 ottobre 2023 dalle ore 16 fino alle 19.

Halloween al Castello di Santa Severa

Anche al Castello di Santa Severa sono in programma laboratori creativi e culinari, degustazione di prodotti tipici, caccia al tesoro: il 28, 29 e 31 ottobre c'è Halloween Al Castello di Santa Severa! Tre giorni di eventi dedicati ai più piccoli, tra zucche e fantasmi.

Halloween a Sutri

Il Comune di Sutri ha organizzato una festa di Halloween nelle vie del borgo in provincia di Viterbo: "sta per arrivare il momento di prepararci per una notte di incantesimi, misteri e avventure che andranno al di là della nostra immaginazione".

Halloween a Sutri

Halloween al Bosco di Paliano

Il 31 ottobre, il Bosco di Paliano sarà aperto dalle 12 alle 22.30 in occasione di Halloween. In programma spettacoli, bancarelle, giochi, musica, ilo tutto arricchito da diverse proposte eno-gastronimiche nell’area ristoro.

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

Halloween al Luneur Park di Roma

Dal 7 Ottobre la festa più mostruosa dell’anno arriva al Luneur Park di Roma. Il 30/31 ottobre dalle 14:00 alle 20:00, il 1° novembre dalle 10:00 alle 20:00, il 4/5 novembre dalle 10 alle 18, sarà possibile fare una scorpacciata di divertimento e dolcezza entrando in un mondo fantastico animato da zucche, ragnatele, personaggi provenienti dai mondi più fantastici e tanto altro ancora! Preparatevi a farvi deliziare da immancabili momenti dedicati a “Dolcetto o Scherzetto?” e sorprendenti spettacoli che lasceranno tutti senza parole!!

Ogni sabato e domenica a partire dal 7 ottobre, martedì 31 ottobre, mercoledì 1°, sabato e domenica 4 e 5 novembre, imperdibili momenti di ballo e scatenato divertimento con personaggi da paura sono in programma alle ore 11:30 – 12:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 e 18:30 presso il palco del Bruco Circus!