Cosa è successo all’inviato di Striscia Jimmy Ghione all’Esquilino

L'inviato di Striscia La Notizia Jimmy Ghione e il suo cameraman sono stati aggrediti al Mercato Esquilino di Roma mentre stavano realizzando un servizio sulla merce rubata venduta illegalmente.

A cura di Enrico Tata

L'inviato di Striscia La Notizia Jimmy Ghione e il suo cameraman sono stati aggrediti al Mercato Esquilino di Roma. Stavano realizzando un servizio sui venditori di merce rubata, Per questo aveva chiesto spiegazioni a due donne registrate da telecamere nascoste mentre vendevano illegalmente, ma un uomo è intervenuto e prima ha impedito all'inviato di realizzare l'intervista e poi si è scagliato con violenza contro il cameraman. L'aggressore ha inoltre aizzato gli altri venditori a sottrarre la telecamera che aveva registrato quanto accaduto. Il servizio è stato mandato in onda nel corso della puntata di ieri, sabato 14 dicembre, in onda come di consueto su Canale 5.

Nel servizio si vedono i commercianti che mettono in vendita orologi e cellulari, "lo vendo a 160 euro, non sono bloccati". Alcuni prodotti venivano venduti con ancora l'etichetta antitaccheggio attaccata.

"Solidarietà a Jimmy Ghione, aggredito mentre stava facendo il suo lavoro per denunciare quello che da tempo ormai abbiamo portato all’attenzione del Questore e del Prefetto. Purtroppo conosciamo molto bene la situazione di degrado, criminalità e illegalità in cui versa il quartiere, frutto anche dell’immigrazione clandestina che la sinistra ha incentivato e che la Lega invece vuole continuare a contrastare come fatto dal ministro Salvini che per questo rischia sei anni di carcere. La situazione è drammatica e ogni decisione per garantire sicurezza in questa porzione di territorio non è più rinviabile. Per noi è prioritario tutelare chi abita e lavora in questo versante e sono certa che questa vicenda sarà presa seriamente in considerazione dal Governo che sul fronte della sicurezza sta lavorando senza sosta", il commento della deputata della Lega ed ex magistrata Simonetta Matone.

