Corre in ospedale con le doglie, ma il piccolo ha ‘fretta’: Alessandro nasce nel parcheggio Alessandro è nato nel parcheggio dell’ospedale Santissima Trinità di Frosinone: la mamma è corsa al nosocomio appena ha avvertito le doglie, ma il piccolo aveva fretta di venire al mondo. Sentite le urla della donna, un infermiere è corso da lei e l’ha assistita nel parto. Neonato e mamma stanno bene.

A cura di Natascia Grbic

"Alessandro voleva proprio nascere. È nato, oggi, in macchina all'interno del parcheggio dell'ospedale Santissima Trinità di Sora". Inizia così il post pubblicato dalla Asl di Frosinone. Una vicenda incredibile, che fortunatamente ha avuto un lieto fine grazie alla prontezza di un infermiere che ha aiutato il piccolo a venire al mondo. Erano le tre del pomeriggio quando la donna, al nono mese di gravidanza, è arrivata all'ospedale con le prime doglie. Pensava di arrivare in tempo, di andare in sala parto e dare alla luce il suo bambino. Ma il destino ha deciso diversamente. Alessandro voleva nascere subito, e già nel parcheggio dell'ospedale aveva tirato fuori la testolina, pronto a venire al mondo.

Le urla della mamma, arrivata in ospedale con la nonna del piccolo, sono state sentite dal personale sanitario, che subito si è precipitato fuori a vedere cosa stesse accadendo. Quando ha visto la donna in macchina, che stava per partorire, con professionalità e dimestichezza l'ha assistita, aiutando il bimbo a venire alla luce in tutta sicurezza. "Il primo a ‘conoscere' Alessandro è stato un infermiere che, con professionalità e prontezza, lo ha aiutato a venire al mondo – continua il post della Asl di Frosinone – Immediatamente la mamma è stata affidata al ginecologo e Alessandro al pediatra. E finalmente insieme sono entrati in ospedale per tutti gli accertamenti di routine". Il piccolo e la mamma stanno bene, il parto – anche se molto precipitoso – è andato a buon fine senza intoppi. "Alessandro e sua madre stanno benone – si conclude il post – Mamme Ciociare top! E pure buona sanità!".