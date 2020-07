in foto: Istituto Spallanzani

Ad oggi, lunedì 20 luglio, sono ricoverati presso l'Istituto Spallanzani 68 pazienti. Di questi, 54 sono positivi al tampone per la ricerca del nuovo coronavirus e 14 sono sottoposti ad indagini. Continuano a calare i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono rimasti soltanto due (in tutto il Lazio ieri erano nove). "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 528", si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano. In totale nel Lazio sono 872 i pazienti attualmente positivi e 180 quelli ricoverati non in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati esaminati 8435 casi, mentre i decessi registrati sono 851.

Vaia: "Serve obbligo mascherina se non c'è distanziamento"

L'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ha lanciato un appello chiedendo a tutti di utilizzare quanto più possibile le mascherine. Ha annunciato anche che nelle prossime ore la Regione potrebbe varare un'ordinanza che prescrive l'obbligo di indossarla se, ad esempio, si passeggia in compagnia di qualcuno. "Ritengo più che giustificata la preoccupazione dell'assessore e ritengo opportuna da parte della Regione una decisione che preveda una raccomandazione forte all'utilizzo delle mascherine, considerando che mascherine e distanziamento si sono dimostrate misure valide ai fini della prevenzione del contagio. Mi auguro un atto di prescrizione all'utilizzo obbligatorio quando siamo negli ambienti chiusi a una distanza inferiore a un metro e mezzo. E anche negli ambienti aperti, come si sa, se siamo più persone e a distanza inferiore a un metro e mezzo bisogna comunque utilizzarle", ha dichiarato il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani, Francesco Vaia.