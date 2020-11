in foto: (La Presse)

Sono 242 le persone positive al coronavirus ricoverate all'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Quaranta i pazienti più gravi che necessitano dei macchinari per poter respirare e sono quindi ricoverati nel reparto di terapia intensiva. I pazienti dimessi, trasferiti a casa, o presso altre strutture, a questa mattina sono 1035. Numeri uguali a quelli di sabato 31 ottobre. E proprio dallo Spallanzani arriva un appello, quello di continuare a indossare la mascherina e fare attenzione ai comportamenti individuali. I casi di coronavirus nel Lazio hanno ormai raggiunto quota 34mila. Quasi 2mila le persone ricoverate nei vari nosocomi della regione, 182 sono i pazienti totali nelle terapie intensive. A fronte di questo aumento così consistente dei casi di coronavirus, l'ospedale Spallanzani ha deciso che al suo interno sarebbero stati ricoverati solo ed esclusivamente pazienti covid.

Nuova stretta nei prossimi giorni

Questa mattina si è tenuto un vertice tra governo ed enti locali per discutere le nuove misure necessarie per contrastare la seconda ondata dell'epidemia di coronavirus. Una stretta potrebbe arrivare già in settimana: nelle scorse ore si era ipotizzato un lockdown nelle grandi città: Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. Nel vertice che si è tenuto stamattina, gli enti locali hanno invece proposto lo stop agli spostamenti per gli over 70. Non è ancora chiaro quali misure saranno prese, e se saranno le stesse in tutte le regioni. Certo è che i casi continuano ad aumentare, e se prima un nuovo lockdown sembrava impossibile, adesso ci si chiede solamente ‘quando' sarà decretato nuovamente. Lo scontro più acceso è sulla scuola: c'è chi preme per continuare con la didattica in presenza, e chi invece pensa sia meglio tornare all'online. Nel Lazio la Dda è stata adottata per superiori e università: per le prime, al 50%, per le seconde al 75%.