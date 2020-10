in foto: Coronavirus Lazio

Oggi, sabato 3 ottobre, nel Lazio si registrano 261 nuovi casi di coronavirus, di questi 112 sono emersi a Roma. I tamponi effettuati sono stati quasi 14mila. Nelle ultime 24 ore risultano inoltre 5 decessi. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio d'Amato. In queste ore sono partiti controlli mirati nelle Rsa, le residenze sanitarie assistenziali, e nelle case di riposo, per verificare il pieno rispetto delle normative anti contagio. Negli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino, dall'inizio delle attività di testing, sono stati eseguiti oltre 30mila tamponi rapidi antigenici, dei quali il 51,60% a cittadini residenti nel Lazio, il 25,80% a cittadini residenti in altre regioni e il 22,60% a persone residenti all'estero.

I nuovi casi di coronavirus in ogni Asl del Lazio

Nella Asl Roma 1 sono 36 i nuovi casi, di questi 16 hanno link familiare o sono contatti di persone già precedentemente risultate positive; si registrano due decessi: una donna di 97 anni e un uomo di 82 anni.

Nella Asl Roma 2 i casi sono 49, tra questi uno di rientro dalla Romania e 10 già contatti di casi già noti e isolati; si registra inoltre un decesso.

Nella Asl Roma 3 nelle ultime 24 ore sono emersi 27 casi; tra questi c'è un rientro dalla Grecia e 7 casi collegati a un cluster già noto e dove è in corso l'indagine epidemiologica. Un caso è stato individuato in fase di pre-ospedalizzazione e 9 sono i nuovi contagiati che sono familiari o contatti di positivi. Si registrano infine due decessi: un uomo di 93 anni e uno di 81 anni.

Nella Asl Roma 4 ci sono stati 17 casi, tutti contatti di positivi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 5 ci sono 29 nuovi casi, tra cui uno di rientro dalla Romania, uno individuato al test sierologico e 15 familiari o contatti a positivi già accertati nei giorni scorsi.

Nella Asl Roma 6 ci sono stati 41 casi nelle ultime 24 ore; tra questi un caso di rientro dalla Romania, uno dall'Albania e uno con collegamenti in Sardegna. Sono 13 i nuovi positivi già isolati in quanto contatti di contagiati già accertati nei giorni scorsi. Un caso è stato individuato in fase di pre-ospedalizzazione e 14 sono collegati al cluster di Villa Maria, dove è in corso l'analisi epidemiologica.

Nella Asl di Latina ci sono 24 casi, tra cui 2 di rientro dalla Tunisia e uno dalla Romania. Sono 13 i contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl di Frosinone i nuovi positivi emersi sono 19, tutti contatti di casi già accertati e già isolati.

Nella Asl di Viterbo ci sono stati 16 casi, tra cui 9 riguardano contatti di positivi già noti e già in isolamento fiduciario.

Nella Asl di Rieti ci sono 3 casi, di cui uno di rientro dalla Romania e 2 contatti di positivi già noti e già sottoposti all'isolamento.