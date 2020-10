in foto: Coronavirus Lazio

Sono stati diagnosticati oggi, 5 ottobre 2020, 248 nuovi casi di coronavirus e di questi 105 solo a Roma città. Si registrano anche 34 guariti e 5 decessi. Grande attenzione dell'Unità di Crisi regionale sulla provincia di Latina, per la quale oggi è stata convocata una riunione urgente in cui verranno varate, probabilmente, misure straordinarie per controlli e restrizioni sulla movida. Domani nelle scuole cominceranno i test antigenici salivari in collaborazione con l'Istituto Spallanzani e con il laboratorio dell'ospedale San Camillo. Attualmente nel Lazio i casi positivi sono 8142. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono 764, mentre sono 48 quelli ricoverati in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 7330 persone. Complessivamente sono morte 944 persone e ne sono guarite 8671. Complessivamente nel Lazio sono stati esaminati dall'inizio della pandemia da coronavirus 17757 casi confermati di Covid-19.

I nuovi contagi in ogni Asl del Lazio

Nella Asl Roma 1 sono 47 i casi diagnosticati nelle ultime 24ore. Si tratta di casi domiciliari o casi con link familiari o contatti di casi già noti.

Nella Asl Roma 2 sono 38 i casi, di cui cinque individuati su segnalazione del medico di famiglia. Cinque casi hanno link a cluster familiare noto e isolato.

Nella Asl Roma 3 sono 20 i casi e si tratta di dieci contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 4 sono 21 i casi e si tratta di venti contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato su segnalazione del medico di famiglia.

Nella Asl Roma 5 sono 40 i casi e si tratta di ventidue contatti di casi già noti e isolati. Sette i casi con link ad un battesimo.

Nella Asl Roma 6 sono 13 i casi: si tratta di 7 contatti di casi già noti e isolati e 4 casi con link al cluster di Villa Maria.

Nella Asl di Latina sono ventidue i casi e di questi 14 con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Frosinone si registrano 13 casi e si tratta di casi isolati a domicilio e un caso individuato in accesso al pronto soccorso.

Nella Asl di Viterbo si registrano 25 casi e si tratta di venti contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in accesso al pronto soccorso.

Nella Asl di Rieti si registrano 9 casi si tratta di casi isolati a domicilio.