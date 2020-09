in foto: Coronavirus Lazio

Nel Lazio sono stati registrati oggi, 24 settembre, 230 casi di coronavirus. Di questi 148 solo a Roma ed è un record, il numero più alto di nuovi casi positivi in 24 ore dall'inizio della pandemia. Non si registra alcun decesso. Si conferma il trend già evidenziato nei giorni scorsi: ormai sono pochi i casi di rientro da altre regioni, dalle vacanze e dall'estero. Il virus sta cominciando lentamente a circolare anche nelle abitazioni e per esempio nella Asl Roma 2 ben 27 nuovi casi sono stati segnalati dai rispettivi medici di famiglia. "La priorità è garantire sicurezza nelle scuole e non riaprire stadi con rischio di assembramenti", fa sapere l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

Anche all'Istituto Spallanzani di Roma si assiste a un lento aumento dei ricoveri e anche di quelli in terapia intensiva: ad oggi sono ricoverati 117 pazienti positivi e 15 pazienti sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva.

I casi di coronavirus in ogni Asl del Lazio

Nella Asl Roma 1 sono 56 i casi nelle ultime 24 ore e di questi tre sono di rientro, uno con link dalla Sardegna, uno dalla Russia e uno dall’Ucraina. Diciassette sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato.

Nella Asl Roma 2 sono 78 casi e tra questi un caso di rientro dal Marocco, ventinove sono i contatti di casi già noti e isolati e ventisette individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 3 sono 14 i casi e si tratta di tre casi di rientro dalla Toscana e otto sono contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 4 sono 11 i casi e si tratta di quattro casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e sei sono contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 5 sono 15 i casi e si tratta di undici contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 6 sono 13 i casi e si tratta di sette contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl di Latina sono quindici i casi e si tratta di un caso di rientro dalla Romania e due dalla Toscana. Cinque i casi con link ad un cluster di un matrimonio dove è in corso l’indagine epidemiologica e quattro sono contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl di Frosinone si registrano tredici casi e si tratta di nove contatti di casi già noti e isolati e due casi individuati in fase di pre-ospedalizzazzione.

Nella Asl di Rieti si registrano dieci casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl di Viterbo si registrano cinque casi e si tratta di due contatti di casi già noti e isolati.