Coronavirus Lazio, bollettino oggi 6 agosto: 762 nuovi casi positivi, 2 morti e 344 contagi a Roma Nel Lazio sono stati registrati oggi, venerdì 6 agosto 2021, 762 nuovi casi positivi. I ricoverati sono 397, più 5 rispetto a ieri, e le terapie intensive sono 54, più 1. I casi a Roma città sono a quota 344. L’RT scende e passa da 2,01 a 1,24, mentre l’incidenza rimane costante a 72/100mila abitanti.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel Lazio sono stati registrati oggi, venerdì 6 agosto 2021, 762 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+218). Si registrano anche 2 decessi, compresi i recuperi (-4). I ricoverati sono 397, più 5 rispetto a ieri, e le terapie intensive sono 54, più 1. I casi a Roma città sono a quota 344. "Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-83 su base settimanale) – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – RT in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa. Continua la frenata della variante Delta nel Lazio". L'RT passa da 2,01 a 1,24, mentre l'incidenza rimane costante a 72/100mila abitanti, in prevalenza riguarda la fascia di popolazione giovane 20/30 anni.

I nuovi contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: 148 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 2: 135 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 3: 61 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: 114 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 5: 66 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 6: 80 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Frosinone: 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: 100 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: 12 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Bollettino Spallanzani 6 agosto

Le persone attualmente ricoverate per Covid-19 all'ospedale Spallanzani di Roma sono 60, più 7 rispetto a ieri. Cinque pazienti sono in fase di dimissione. Sono otto i pazienti ricoverati in terapia intensiva. A oggi sono stati dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali 2.920 pazienti. Così si legge nel consueto bollettino diffuso dall'Istituto Spallanzani.