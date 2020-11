Sono 2.735 (+303) i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. 35 è il numero delle persone decedute (uno in più rispetto al 4 novembre), mentre 293 sono i guariti (+149 rispetto alla giornata di ieri). 1.207 sono i contagi nella città di Roma, mentre nelle province sono 770. Il rapporto tra tamponi e positivi è stabile al 9%. Oggi nel Lazio si è raggiunto il numero record di tamponi: nelle ultime ore ne sono stati fatti oltre 30mila, 3.671 rispetto a ieri. L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha annunciato che sono in arrivo 125 ventilatori da una struttura commissariale. Negli ultimi giorni l'Rt nel Lazio è passato dall'essere 1.49 a 1.29 (leggermente più basso nella città di Roma): motivo per il quale la regione è stata inserita nell'area gialla, quella con meno restrizioni previste a causa della pandemia.

I casi di coronavirus a Roma e nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 415 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 72, 82, 83, 84, 91 e 93 anni con patologie.

Asl Roma 2: 402 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centottantatre i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano nove decessi di 73, 74, 76, 77, 77, 79, 80, 82 e 94 con patologie.

Asl Roma 3: 390 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Otto sono ricoveri. Si registrano cinque decessi di 74, 75, 83, 84 e 85 anni con patologie.

Asl Roma 4: 87 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 79, 88 e 94 anni con patologie.

Asl Roma 5: 299 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 86 anni con patologie.

Asl Roma 6: 372 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nelle province si registrano 770 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: 130 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 62, 74, 74, 77, 80 e 83 anni con patologie.

Asl di Frosinone: 394 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 72 anni con patologie.

Asl di Viterbo: 196 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Si registrano due decessi 71 e 78 anni con patologie.

Asl di Rieti: 50 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 42 e 69 anni con patologie.