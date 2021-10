Coronavirus Lazio, bollettino domenica 24 ottobre: 459 nuovi casi, 3 morti e 172 contagi a Roma Sono 459 i nuovi casi di coronavirus registrati nella Regione Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato nel bollettino di oggi, domenica 24 ottobre. Sono stati processati oltre 8mila tamponi molecolari e oltre 18mila antigenici, per un totale di quasi 27mila tamponi.

Tre le persone decedute a causa di complicazioni derivanti dalla covid-19, 407 invece le guarite. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%. I casi a Roma città sono a quota 172. "Bisogna accelerare con la somministrazione della dose booster – ha dichiarato D'Amato – procede la campagna antinfluenzale, rivolgetevi al medico di famiglia. È stato isolato il primo caso della regione, è importante vaccinarsi".

I ricoveri e le terapie intensive nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 8884. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 335, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 50. In isolamento domiciliare ci sono 8499 persone. In totale sono morte 8755 persone e ne sono guarite 373938. Il totale dei casi esaminati è di 391577.

I nuovi casi di Covid in ogni Asl del Lazio

Asl Roma 1: sono 29 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 90 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 53 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 49 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 36 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 81 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 23 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 50 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 25 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 23 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid Roma, bollettino Spallanzani 24 ottobre

All'istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati ad oggi, domenica 24 ottobre, 47 pazienti positivi al tampone per la ricerca del coronavirus. Uno di questi è in via di dimissione. I pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva sono 9. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali dall'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono a questa mattina 3.267", si legge nel bollettino medico diffuso dall'ospedale romano.