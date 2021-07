Coronavirus Lazio, bollettino di venerdì 30 luglio: 845 nuovi casi, 4 morti e 480 contagi a Roma Sono 845 i nuovi casi di coronavirus registrati nella Regione Lazio nelle ultime 24 ore. Quattro sono le persone decedute, riferiti però a recuperi di notifiche, mentre le guarite sono 211. Sono stati effettuati quasi 11mila tamponi molecolari e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 30mila test.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 845 i nuovi casi di coronavirus registrati nella Regione Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato con il bollettino di oggi, venerdì 30 luglio. Quattro sono le persone decedute, riferiti però a recuperi di notifiche, mentre le guarite sono 211. Sono stati effettuati quasi 11mila tamponi molecolari e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 30mila test. Le persone ricoverate sono 290 nei reparti di area medica (17 in più rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva ci sono 44 persone, +5 rispetto a ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,8%. I casi a Roma città sono a quota 480. "Restano stabili i tassi di occupazione in area medica e terapia intensiva, lontani da soglie di rischio, non assistiamo a criticità sulla rete ospedaliera – spiega l'assessore D'Amato – Resta assolutamente prioritario vaccinarsi e completare il percorso di vaccinazione".

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Sono 9524 le persone attualmente positive al coronavirus nella regione. Di queste, 290 si trovano ricoverate in area medica, mentre 44 sono invece in terapia intensiva. 9190 sono le persone in isolamento domiciliare, 8401 sono i deceduti dall'inizio della pandemia, i guariti 339861.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: 171 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: 191 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 3: 118 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 56 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 48 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 6: 122 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Frosinone: 50 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Latina: 57 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Rieti: 20 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl di Viterbo: 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Bollettino Spallanzani 30 luglio