Oggi – sabato 27 febbraio 2021 – nel Lazio sono stati registrati 1347 nuovi casi di coronavirus, -192 rispetto a ieri quando ne erano stati diagnosticati 1539. I dati sono contenuti nel bollettino odierno diffuso dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio. La flessione dei casi va letta anche con il minor numero di tamponi molecolari effettuati come sempre nei weekend: oggi stati 11.000, ieri oltre 15.000. In tutto i test effettuati tenendo conto dei circa 21.000 antigenici sono stati 32.000 e il rapporto tamponi positivi è rimasto stabile al 4%. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 20 decessi, rispetto ai 18 di ieri, e i guariti sono aumentati di 1.096 guariti. A Roma città sono stati diagnosticati 500 casi di pazienti positivi, oltre 200 in meno alle 24 ore precedenti.

I ricoveri in ospedale e le terapie intensive per Covid nel Lazio

Al momento nel Lazio si registrano 35.664 casi di pazienti positivi al coronavirus. Di questi 1814 si trovano ricoverati nei reparti Covid non in terapia intensiva, e 216 in condizioni più gravi si trovano invece in terapia intensiva. Sono invece 33.634 i pazienti che si trovano in isolamento domiciliare. Rimane dunque sotto controllo il numero delle ospedalizzazioni nonostante si comincino a diffondere anche nel Lazio varianti più contagiose e mortali del virus. Il numero di persone decedute a causa del Covid ha raggiunto quota 5.871 dall'inizio della pandemia a Roma e nelle altre province, mentre i guariti sono ad oggi 191.352 e il numero dei casi registrati in totale 232.887.

L'andamento dei contagi Asl per Asl

Asl Roma 1: 174 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono otto i ricoveri. Si registrano quattro decessi di 55, 77, 78 e 90 anni con patologie.

Asl Roma 2: 319 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono centoundici i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quattro decessi di 73, 74, 78 e 84 anni con patologie.

Asl Roma 3: 78 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono cinque i ricoveri.

Asl Roma 4: 86 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: 121 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 80, 81 e 87 anni con patologie.

Asl Roma 6: sono 112 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 70, 87, 91 e 95 anni con patologie.

Asl di Latina: 126 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 78, 78 e 83 anni con patologie.

Asl di Frosinone: 241 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 91 anni con patologie.

Asl di Viterbo: si registrano 67 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 91 anni con patologie.

Asl di Rieti: si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.