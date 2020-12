Continuano ad aumentare i nuovi casi di positivi nel Lazio. Oggi, venerdì 25 dicembre, sono stati diagnosticati 1.691 nuovi casi di Coronavirus, 172 più di ieri. Mentre si contano 31 decessi (contro i 24 di ieri), 1.077 guariti. Calano i ricoveri: 24 in meno di ieri, mentre ci sono anche 3 posti in terapia intensiva occupati in meno. Questi i dati comunicati dalla Regione Lazio, in base al report delle Asl regionali. A Roma città sono stati registrati 758 nuovi positivi, contro i 646 contagi di ieri. Nel complesso, quindi, aumentano i decessi e i casi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%. I casi a Roma Città tornano a quota 700. Il numero dei guariti supera quello degli gli attuali positivi. Nelle province si registrano 481 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24h.

Le cifre sui ricoveri per Covid nel Lazio

I pazienti Covid-19 positivi meno gravi e ricoverati nei reparti ordinari sono 2666, 24 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 290, 3 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 73.118 persone. In totale gli attualmente positivi nel Lazio sono 76.074.

I contagi di coronavirus nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 252 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette casi sono ricoveri. Si registrano sette decessi di 64, 70, 72, 80, 81, 82 e 86 anni con patologie.

Asl Roma 2: sono 371 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centosettantotto sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tre decessi di 76, 91 e 92 anni con patologie.

Asl Roma 3: sono 135 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette casi sono ricoveri. Si registra un decesso di 90 anni con patologie.

Asl Roma 4: sono 51 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 85, 89 e 93 anni con patologie.

Asl Roma 5: sono 120 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 82 e 85 anni con patologie.

Asl Roma 6: sono 281 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 71, 78, 87 e 93 anni con patologie.

Asl di Latina: sono 217 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 80, 88 e 91 anni con patologie.

Asl di Frosinone: si registrano 161 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 71, 80 e 81 anni con patologie.

Asl di Viterbo: si registrano 41 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 72, 73, 73 e 81 anni con patologie.

Asl di Rieti: si registrano 62 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 65 anni con patologie.

Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani 25 dicembre 2020

I pazienti ricoverati all'Istituto Spallanzani sono 172, secondo il bollettino medico 330 diramato oggi 25 dicembre dall'INMI Spallanzani, di cui 30 in terapia intensiva. Altri 1614 pazienti sono stati dimessi o trasferiti presso altre strutture. Esclusa la variante Inglese del Covid19 per il paziente italiano atterrato il 20 dicembre scorso.