Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, giovedì 24 dicembre, 1519 nuovi casi di coronavirus, 573 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono deceduti 24 pazienti e i tamponi molecolari processati sono stati oltre 15mila, duemila in più rispetto a ieri. Si registra inoltre un record per quanto riguarda il numero dei test molecolari eseguiti: sono stati quasi 45mila, di cui oltre 25mila effettuati nelle farmacie. A Roma città sono stati registrati 646 contagi e 482 sono quelli diagnosticati nelle province (Roma esclusa). Il rapporto tra casi positivi e tamponi torna al 9 per cento.

Le cifre sui ricoveri per Covid nel Lazio

I pazienti Covid-19 positivi meno gravi e ricoverati nei reparti ordinari sono 2690, 50 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 293, 7 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 72676 persone. In totale gli attualmente positivi nel Lazio sono 75702.

I contagi di coronavirus nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 264 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventuno casi sono ricoveri.

Asl Roma 2: sono 303 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoventicinque sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 79 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 4: sono 39 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 121 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 231 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: sono 174 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 140 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 98 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventuno i casi con link a casa di riposo Residenza La Pace di Ronciglione dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Asl di Rieti: si registrano 70 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani 24 dicembre 2020

I pazienti ricoverati all'Istituto Spallanzani sono 180 pazienti, di cui 31 pazienti sono più gravi e necessitano di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1602. Così si legge sul bollettino pubblicato il 24 dicembre dall'ospedale romano.