I nuovi contagi da Sars-CoV-2 registrati oggi, lunedì 2 novembre 2020, nel Lazio sono 1.859 con 23 morti (ieri erano stati registrati 19 decessi e 2.351 casi, oggi meno 492 casi e più 4 decessi). Nelle ultime 24 ore sono stati processati quasi 20mila tamponi (ieri erano stati elaborati 23mila tamponi). I nuovi casi di coronavirus registrati a Roma sono stati 953 (solo la città).

I contagi di coronavirus a Roma e nel Lazio Asl per Asl

Scende il rapporto tra casi positivi e tamponi effettuati (9 per cento). Questo è il dato più positivo perché il lunedì sconta, come noto, un numero minore di test effettuati (sono quelli fatti la domenica). "Dopo una settimana scendiamo sotto i 2 mila casi a livello regionale e per il secondo giorno consecutivo sotto i mille a Roma. E’ ancora presto per capire la stabilità della curva", il commento dell'assessore D'Amato.

Asl Roma 1:sono 426 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 2: sono 472 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. 196 i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 65 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Dodici sono ricoveri.

Asl Roma 4: sono 54 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinque sono casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Un caso con link a RSA Gonzaga di Ladispoli dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Asl Roma 5: sono 161 i casi registrati e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. In corso l’indagine epidemiologica presso la RSA Regina Pacis di Colleferro.

Asl Roma 6: sono 147 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e dodici i casi con link al cluster istituto suore del buon pastore di Albano dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Asl di Latina: sono 161 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 87 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 233 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 53 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Bollettino Spallanzani: ricoverati 253 pazienti, 43 in terapia intensiva

I pazienti Covid positivi e ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma sono ad oggi 253, più 11 rispetto a ieri, di cui 43 in terapia intensiva (più 3 rispetto a ieri). I pazienti dimessi o trasferiti in altre strutture sono 1.038. Si ricorda che il reparto di terapia intensiva può ospitare al massimo proprio 43 pazienti, ma anche i posti all'interno dei reparti ordinari stanno finendo, stando a quanto comunicato nell'ultima ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Il numero dei ricoveri nel Lazio

Nel Lazio sono oltre 37mila le persone attualmente positive al coronavirus. In isolamento domiciliare ci sono oltre 35mila persone, mentre i pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono 2.032, meno 23 rispetto a ieri, mentre quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 185, stabili nelle ultime 24 ore. I deceduti in totale sono 1-254 dall'inizio dell'emergenza coronavirus, mentre i guariti sono complessivamente 11.595. I casi esaminati nel Lazio dall'inizio della crisi sanitaria sono oltre 50mila.