Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, venerdì 19 febbraio, 990 casi di coronavirus, 35 in meno rispetto a ieri. I decessi sono stati 38, tre in meno rispetto a ieri. I casi a Roma sono stati 525. Nelle ultime 24 ore sono stati elaborati oltre 12mila tamponi molecolari e 16mila test antigenici per un totale di 28mila tamponi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%. Vaccinato il 17% degli over 80 del Lazio con la prima dose.

I contagi di oggi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 210 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 2: sono 218 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Novantasei i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 87 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 4: sono 43 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 99 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. s

Asl Roma 6: ono 66 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: sono 74 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 143 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 36 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

I dati dei ricoveri per Covid nel Lazio

I casi attualmente positivi nel Lazio sono 35608. Di questi 33452 sono in isolamento domiciliare, 231 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva e 1925 sono ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio.

Bollettino Spallanzani 19 febbraio 2021

Attualmente i pazienti Covid ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma sono 118, stabili rispetto a ieri. Di questi in 24 sono più gravi e sono ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri. Le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali sono 2.010, quattro in più rispetto a ieri, si legge nel bollettino diffuso oggi dall'ospedale romano.