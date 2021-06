Sono 143 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato la Regione con il bollettino di oggi, mercoledì 16 giugno. 11 sono le persone decedute a causa di complicazioni derivanti dalla covid-19, mentre 390 sono le guarite. Sono stati processati oltre 11mila tamponi molecolari e 14mila antigenici, per un totale di quasi 26mila test. I casi a Roma città sono 65, nelle province 43 con 1 decesso.

Ricoveri e terapie intensive per Covid nel Lazio

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 5244. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 392, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 85. In isolamento domiciliare ci sono 4767 persone. In totale sono morte 8292 persone e ne sono guarite 331243. Il totale dei casi esaminati è di 344779.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 25 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 1 decessi;

Asl Roma 2: sono 29 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 3: sono 11 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: è 1 il caso nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso;

Asl Roma 5: sono 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 5 decessi;

Asl Roma 6: sono 16 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Viterbo: si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Latina: sono 27 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra 1 decesso;

Asl Rieti: si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.

Asl Frosinone: si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi;

Bollettino Spallanzani 16 giugno 2021

Sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 59 pazienti positivi al Covid. Di questi, 11 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 2807 le persone dimesse e trasferite presso il proprio domicilio o altre strutture territoriali. Così si legge sul bollettino odierno diffuso dall'ospedale romano.