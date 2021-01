Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, domenica 10 gennaio, 1746 nuovi casi di coronavirus, 203 in più rispetto ai 1543 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono morte 17 persone, 37 in meno rispetto a ieri. A Roma città i contagi sono 607, rispetto ai 786 di ieri, e nelle province si registrano 652 casi. I tamponi elaborati oggi sono stati 12mila. Il rapporto tra positivi e tamponi effettuati è al 14 per cento, ma tale rapporto scende al 6,3 per cento se vengono calcolati anche i test rapidi.

I dati dei ricoveri per Covid nel Lazio

Attualmente le persone positive al coronavirus nel Lazio sono 78785. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 2850, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 323. In isolamento domiciliare ci sono 75612 persone. Complessivamente sono stati esaminati 179661 casi e complessivamente sono decedute 4131 persone. I guariti sono complessivamente 96745. Rispetto ai ieri sono aumenti i casi, i ricoveri e le terapie intensive.

I contagi di oggi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 197 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinque sono ricoveri.

Asl Roma 2: sono 380 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centotrentacinque sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: sono 30 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro sono ricoveri.

Asl Roma 4: sono 88 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 161 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 238 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: sono 382 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 126 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 92 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 52 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Bollettino Spallanzani 10 gennaio 2021

Ad oggi, 10 gennaio, sono ricoverati presso l'istituto Spallanzani di Roma 196 pazienti pazienti positivi al coronavirus. Di questi 32 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1.727. Così si legge nel consueto bollettino giornaliero diffuso dall'ospedale romano.