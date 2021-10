Coronavirus Lazio, bollettino di martedì 26 ottobre: 437 nuovi casi, 10 morti e 183 contagi a Roma Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, martedì 26 ottobre, 437 nuovi casi positivi. La Regione Lazio ha comunicato anche 10 morti, comprensivi di alcuni recuperi. Sempre nelle ultime 24 ore sono stati elaborati oltre 10mila tamponi molecolari e oltre 27mila tamponi antigenici rapidi per un totale di circa 37mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,1 per cento.

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, martedì 26 ottobre, 437 nuovi casi positivi. La Regione Lazio ha comunicato anche 10 morti, comprensivi di alcuni recuperi. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono 354, 4 in meno rispetto a ieri, e i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 51, due in più rispetto a ieri. I guariti sono 353. A Roma città sono stati registrati 183 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Sempre nelle ultime 24 ore sono stati elaborati oltre 10mila tamponi molecolari e oltre 27mila tamponi antigenici rapidi per un totale di circa 37mila test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,1 per cento.

I nuovi casi di Covid in ogni Asl del Lazio

Asl Roma 1: sono 50 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 100 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 33 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 60 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 49 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 48 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 17 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 25 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 31 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 24 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.