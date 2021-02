Il Seresmi, Servizio Regionale per la sorveglianza delle Malattie infettive della Regione Lazio, ha pubblicato la mappa aggiornata con i casi di coronavirus in tutti i quartieri d'Italia. I dati sono aggiornati al 31 gennaio. Il numero dei contagi in ogni quartiere non si riferisce ai casi attualmente positivi, ma al numero complessivo di quelli diagnosticati dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Tra parentesi il dato precedente, che si riferisce al 24 gennaio. Sono riportati i casi dei quartieri all'interno del Grande Raccordo Anulare. I colori della mappa in alto si riferiscono al tasso di incidenza (cioè quanti casi di Covid-19 ogni 100mila abitanti). In viola l'incidenza più alta, in quei quartieri, cioè, dove ci sono più di 403 casi ogni 10mila abitanti.

Roma Sud e Sud Est

Appia Antica nord 172 (168)

Appia Pignatelli 360 (349)

Quarto Miglio 452 (430)

Tuscolano sud 1602 (1563)

Tuscolano nord 662 (589)

Tor Fiscale 104 (103)

Appio Claudio 1112 (1081)

Lucrezia Romana 233 (226)

Quadraro 1112 (639)

Centocelle direzionale 51 (51)

Don Bosco 1997 (1940)

Torre Spaccata 587 (571)

Appio 729 (708)

Latino 732 (704)

Osteria del Curato 676 (648)

Torre Maura 863 (831)

Casetta Mistica 49 (49)

Omo 135 (135)

La Rustica 498 (462)

Tor Sapienza 455 (444)

Tor Tre Teste 523 (512)

Centocelle 2326 (2246)

Alessandrina 1330 (1278)

Casilino 424 (399)

Gordiani 1640 (1599)

Torpignattara 1628 (1555)

Casal Bertone 516 (500)

Casal Bruciato 722 (709)

San Basilio 1175 (1140)

Tor Cervara 106 (102)

Tiburtino sud 895 (872)

Casal De Pazzi 1045 (1014)

Tiburtino nord 845 (817)

Pietralata 541 (527)

Roma Nord Est

Montesacro 540 (531)

Montesacro Alto 1267 (1222)

Aeroporto dell'Urbe 85 (84)

Grottarossa Est 57 (56)

Fidene 519 (497)

Conca d'Oro 594 (580)

Val Melaina 1321 (1296)

Serpentara 1233 (1190)

Casal Boccone 594 (564)

Tufello 506 (498)

Roma Nord Ovest

Val Cannuta 1427 (1402)

Aurelio nord 661 (641)

Aurelio sud 808 (777)

Eroi 606 (589)

Medaglie d'oro 1269 (1235)

Pineto 71 (70)

Villa Pamphili 43 (43)

Primavalle 2196 (2138)

Fogaccia 1230 (1198)

Foro Italico 109 (109)

Della Vittoria 752 (726)

Prati 515 (501)

Flaminio 406 (398)

Farnesina 685 (685)

Santa Maria della Pietà 1207 (1183)

Ottavia 632 (621)

Villaggio Olimpico 104 (104)

Trionfale 550 (536)

Acquatraversa 351 (344)

Tomba di Nerone 1215 (1181)

Grottarossa ovest 175 (173)

Tor di Quinto 483 (478)

Roma Sud e Sud Ovest

Pisana 257 (250)

Buon Pastore 1100 (1071)

Gianicolense 1653 (1607)

Marconi 1164 (1129)

Magliana 226 (223)

Corviale 652 (638)

Trullo 1321 (1283)

Tor di Valle 4 (4)

Torrino 1213 (1181)

Eur 286 (282)

Colli Portuensi 1289 (1252)

Portuense 994 (969)

Pian Due Torri 930 (908)

Ostiense 234 (231)

Garbatella 1298 (1267)

Valco San Paolo 269 (129)

Navigatori 180 (175)

Tormarancia 1073 (1034)

Tre Fontane 409 (395)

Grotta Perfetta 497 (480)

Cecchignola 375 (363)

Laurentino 722 (699)

Villaggio Giuliano 226 (217)

Roma centro

Parioli 700 (679)

Centro storico 688 (674)

Trastevere 364 (351)

Testaccio 258 (254)

Villa Borghese 29 (29)

Villa Ada 22 (21)

Esquilino 1160 (1138)

San Lorenzo 258 (251)

Salario 828 (800)

Nomentano 1329 (1292)

Aventino 214 (207)

Zona Archeologica 50 (47)

Verano 18 (18)

Università 67 (67)

Trieste 1576 (1512)

XX Settembre 306 (305)

Celio 88 (86)