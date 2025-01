video suggerito

Coppia di ragazzi gay pestati a Trastevere: “Camminavamo a braccetto e ci hanno aggredito” Coppia di ragazzi gay aggredita a Trastevere da un gruppo di almeno 10 persone: è la seconda dall’inizio dell’anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura a Trastevere nella notte del 4 gennaio 2024, fra le 22 e le 23, quando una coppia di ragazzi che stavano passeggiando tenendosi a braccetto sono stati pestati da un gruppo di almeno dieci ragazzi. A denunciare mezzo social quanto accaduto uno dei due malcapitati protagonisti, un ragazzo gay di 23 anni.

Il racconto: "Erano in 10 e ci hanno aggredito"

I fatti, come anticipato, risalgono alla notte di sabato 4 gennaio 2024, quando una coppia di ragazzi gay stava passeggiando per Trastevere tenendosi a braccetto. L'aggressione è avvenuta fra le ore 22 e le 23 della sera a viale Glorioso, davanti allo scalone con i 126 gradini. "Stavamo passeggiando a braccetto, quando un gruppo di almeno 10 persone ci ha aggredito", ha spiegato spaventato per l'accaduto.

L'aggressione a Trastevere a pochi giorni dai fatti di Malatesta

L'aggressione in viale Glorioso è avvenuta ad appena qualche giorno dai fatti di Malatesta, nella notte di Capodanno, quando un'altra coppia di ragazzi gay è stata accerchiata e aggredita da un branco di 10 persone. "Ci hanno picchiato perché ci tenevamo per mano", hanno spiegato i ragazzi, in solidarietà dei quali è stata organizzata proprio nel pomeriggio di sabato scorso una fiaccolata.

Coppia di ragazzi gay aggredita a Roma: è la seconda del 2025

Non appena appreso della notizia, è arrivata la reazione da parte di Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay. "Questo episodio rappresenta solo uno dei tanti atti di violenza che, purtroppo, continuano a verificarsi quotidianamente – ha spiegato – Come Partito Gay LGBT+, abbiamo presentato oltre un anno fa una delibera contro l'omotransfobia. Grazie al supporto del Movimento 5 Stelle Capitolino e del Partito Democratico, questa delibera sarà discussa domani in aula al Comune di Roma, con una probabile votazione prevista per giovedì", ha poi anticipato.

"La proposta nasce dall’assenza di una legge nazionale contro l’omotransfobia, che non ha trovato una maggioranza né nella passata legislatura né in quella attuale: può rappresentare un forte segnale di cambiamento da parte delle istituzioni. Già approvata in 10 comuni, ci auguriamo che venga adottata anche da molti altri".