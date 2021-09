Coppia di anziani chiede a un uomo di non urinare sulla loro auto: lui li prende a morsi e pugni L’episodio è avvenuto sulla litoranea a Capocotta, tra Castel Porziano e Torvaianica. Dopo aver picchiato la coppia di anziani coniugi, l’uomo è scappato su un Suv facendo perdere le proprie tracce. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di identificarlo. Marito e moglie sono stati portati in ospedale.

A cura di Natascia Grbic

Lo hanno rimproverato perché stava urinando sulla loro macchina parcheggiata lungo la strada a Capocotta, nella zona di litorale compresa tra Castel Porziano e Torvaianica. E così marito e moglie, persone anche in avanti con l'età dato che hanno entrambi più di sessant'anni, sono stati aggrediti a pugni, calci e anche a morsi. E la loro giornata di mare, che doveva essere piacevole e rilassante, è diventata un vero e proprio incubo.

Tutto è cominciato quando la coppia ha deciso di tornare a casa, dopo una giornata passata in spiaggia a Capocotta, meta di tanti romani che non sono potuti andare in vacanza oppure che si godono gli ultimi scampoli d'estate vicino casa. Mentre si allontanavano dalla spiaggia sono stati prima spintonati, poi lo hanno visto urinare sulla loro macchina. A quel punto gli hanno chiesto di non farlo e spostarsi. L'uomo invece di chiedere scusa si è avventato contro di loro, prendendoli a calci, pugni e morsi. Un episodio terribile che li ha spaventati moltissimo. Poi è fuggito a bordo di un Suv facendo perdere le proprie tracce. La coppia ha chiamato i soccorritori del 118, che li hanno portati all'ospedale di Pomezia, dove sono stati poi dimessi con dieci e quindici giorni di prognosi. Sul caso indagano i carabinieri, a cui marito e moglie hanno sporto denuncia.

Per ora nessuna traccia dell'uomo, che è scappato a bordo della sua macchina dandosi alla fuga. Rischia una denuncia per lesioni date le ferite riportate dalla coppia di anziani coniugi. Loro due, d'altra parte, sono ancora increduli per quanto accaduto. Vittime di una violenza cieca, agita senza motivo, che ha rovinato loro la giornata e rischiato di avere gravi conseguenze.