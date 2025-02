video suggerito

Contromano e ubriaco in una strada del centro a Roma: multa da oltre 1000 euro e denuncia Controlli dei caschi bianchi nella capitale: trovato ubriaco un 23enne che stava imboccando una strada contromano, scattata la denuncia.

A cura di Beatrice Tominic

I controlli in corso nel weekend.

Si trovava in sella alla sua moto ubriaco quando ha imboccato una strada contromano. È successo in pieno centro storico nella capitale, a Roma, fra la notte di venerdì 31 gennaio e sabato primo febbraio. Alla guida dello scooter un ragazzo di 23 anni che è stato sorpreso dagli agenti della polizia Locale di Roma Capitale con un tasso alcolemico quasi tre volte superiore a quello consentito. Nei suoi confronti è scattata la denuncia.

Sorpreso contromano e ubriaco dagli agenti: denunciato

I fatti, come anticipato, risalgono alla notte fra venerdì 31 gennaio e sabato primo febbraio. Gli agenti della polizia Locale di Roma Capitale stavano svolgendo uno dei consueti controlli sul territorio di contrasto alla malamovida e alla tutela della sicurezza stradale, quando i caschi bianchi del I gruppo Centro Storico hanno notato una situazione pericolosa. Si sono accorti, infatti, della presenza di una moto che stava viaggiando contromano in via della Vetrina, mentre imboccava in sella al suo motoveicolo Honda SH 300 il senso vietato.

La denuncia a carico del 23enne

Il motociclista è stato immediatamente bloccato dagli agenti. Dopo i controlli di rito, lo scooter è risultato essere sprovvisto di copertura assicurativa. Per il giovane alla guida, invece, i controlli sono proseguiti con gli accertamenti per la rilevazione di sostanze alcoliche. Il ventitreenne è risultato positivo con un tasso alcolemico quasi tre volte superiore a quello consentito.

Nei suoi confronti sono scattati i provvedimento: oltre alle sanzioni per la guida in senso vietato e per la mancanza di assicurazione per oltre 1000 euro di multa, è stato sequestrato il suo motoveicolo. Nei suoi confronti del ventitreenne, inoltre, è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Un secondo verbale previsto anche per il proprietario che non ha verificato la copertura assicurativa del veicolo.