Contromano a velocità folle a Roma, due studenti 18enni su una Mercedes rubata non si fermano all'alt

A cura di Enrico Tata

Una Mercedes sfreccia contromano in zona Portuense, Roma. I carabinieri vedono l'automobile in via Poggio Verde e alzano la paletta per controllare. Ma i due ragazzi a bordo non si fermano all'alt. Anzi, accelerano e tentano di seminare i militari. Al termine di un lungo inseguimento, i due vengono fermati e arrestati con le accuse di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

A bordo della Mercedes rubata due 18enni

Stando a quanto riporta Il Messaggero, a bordo della Mercedes, risultata rubata, c'erano due studenti di 18 anni. In via Poggio Verde hanno visto i carabinieri che gli intimavano di accostare, ma loro non si sono fermati e sono partiti a velocità folle, tentando di far perdere le loro tracce. I carabinieri sono partiti all'inseguimento e hanno chiesto rinforzi via radio e così diverse gazzelle sono arrivate in zona per tentare di acciuffare i due ragazzi. La Mercedes ha attraversato diversi incroci con il semaforo roso ma alla fine, all'altezza del trullo, l'auto ha frenato su un tratto di sterrato ed è uscita fuori strada. A quel punto gli studenti hanno provato a scappare a piedi e, una volta raggiunti, hanno tentato di picchiare i carabinieri.

Come anticipato, i due ragazzi sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. La Mercedes è stata invece restituita al legittimo proprietario dopo gli accertamenti del caso. La vettura era stata rubata dai ragazzi.