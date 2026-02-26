Controlli a tappeto all’Esquilino: sequestrati 50 chili di cibo e migliaia di capi contraffatti

Controlli della polizia locale tra negozi e minimarket del rione Esquilino a Roma: oltre 10mila euro di multe, alimenti distrutti e un 38enne denunciato.

Gli agenti della polizia locale in azione

Oltre 50 chili di alimenti sequestrati e distrutti, migliaia di capi di abbigliamento irregolari tolti dagli scaffali, più di 10mila euro di multe e un uomo denunciato per spaccio. È il bilancio dei controlli effettuati ieri mercoledì 25 febbraio dalla polizia locale di Roma Capitale nel rione Esquilino, al centro di un piano mirato per contrastare abusivismo commerciale, irregolarità igieniche e degrado.

Controlli della polizia locale all'Esquilino

Le verifiche sono scattate nelle strade intorno all’Esquilino, con pattuglie del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana e del I Gruppo Centro Storico impegnate per l’intera giornata in ispezioni a tappeto in negozi e attività di somministrazione. L’obiettivo era controllare la regolarità delle licenze, la tracciabilità dei prodotti e il rispetto delle norme sanitarie.

Il risultato è stato un lungo elenco di irregolarità. In diversi esercizi sono state contestate sanzioni per oltre 10mila euro complessivi. In un minimarket sono state sequestrate più di 4mila confezioni di prodotti alimentari privi dell’indicazione di provenienza e senza la traduzione in lingua italiana, come richiesto dalla normativa. In altri locali sono emerse carenze igieniche tali da richiedere l’intervento della Asl competente, che ha disposto il sequestro e la distruzione di oltre 50 chili di alimenti conservati in condizioni giudicate non idonee.

Controlli anche nel settore dell’abbigliamento. In un negozio sono stati trovati e sequestrati oltre 3.000 capi femminili privi delle etichette obbligatorie sulla composizione dei tessuti e sulle indicazioni merceologiche. In totale, tra i vari esercizi, sono finite sotto sequestro diverse migliaia di articoli.

Un denunciato per spaccio

Accertamenti sono stati avviati anche in due barber shop, dove sono state riscontrate anomalie che hanno portato a diffide nei confronti dei titolari e a ulteriori verifiche ancora in corso. Nel corso della stessa giornata, in via Principe Amedeo, una pattuglia ha fermato un uomo trovato in possesso di oltre 20 grammi di sostanza stupefacente suddivisa in bustine e circa 550 euro in contanti. L’uomo, un 38enne di origine senegalese, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e per falsa attestazione a pubblico ufficiale.

I controlli all’Esquilino rientrano in un piano più ampio annunciato dal Comando Generale per rafforzare la vigilanza nelle zone del centro storico considerate più esposte a fenomeni di illegalità e irregolarità commerciali.