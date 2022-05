Conosce una donna sui social ma all’appuntamento una coppia lo sequestra e rapina È stato vittima di sequestro e rapina un 49enne che si è recato ad un appuntamento con una donna conosciuta sui social ma in realtà mai esistita.

A cura di Alessia Rabbai

Ha conosciuto una donna sui social network, ma all'appuntamento si è presentata una coppia, che lo ha ferito, sequestrato e rapinato. I fatti risalgono al 25 maggio scorso, vittima è un quarantanovenne romano, che è dovuto a ricorrere a cure mediche ed è stato refertato con 30 giorni di prognosi. L'uomo, sposato, si scambiava messaggi con una donna e i due hanno deciso d'incontrarsi per fare sesso. Il luogo doveva essere l'abitazione di lei, ma la fantomatica donna che aveva conosciuto in chat in realtà non era mai esistita: al suo posto c'era una coppia di malviventi. Raggiunto l'appartamento ha trovato un uomo e un'altra donna. Dopo aver chiesto spiegazioni di quanto stesse accadendo il 39enne armato di coltello lo ha colpito ferendolo, gli ha impedito di fuggire e lo ha costretto a consegnargli il portafoglio dove all'interno c'erano 400 euro, la fede nuziale e le chiavi della sua auto. La donna ha preso tutto e si è allontanata, lasciando immediatamente l'abitazione.

La coppia arrestata per sequestro di persona e rapina

In un momento di distrazione il 49enne è riuscito a chiamare le forze dell'ordine e a chiedere aiuto, dandogli l'indirizzo dove si trovava. I poliziotti hanno bussato insistentemente alla porta ed è comparso l'uomo armato di coltello. Hanno tentato di bloccarlo, lui si è opposto all'arresto, ma è stato fermato e disarmato. Dentro all'abitazione c'era la vittima, ferita, che gli ha raccontato quanto accaduto. Gli agenti hanno avviato le indagini e si sono messi alla ricerca della donna, che è stata rintracciata e bloccata poco dopo, nei pressi dell'abitazione, mentre stava tornando. Era stata in un centro commerciale in zona, dove ha utilizzato la carta di credito della vittima per fare degli acquisti con i suoi soldi. Il ferito è stato poi accompagnato all'ospedale Vannini e refertato con 30 giorni di prognosi. I due malviventi sono stati arrestati con l'accusa di sequestro di persona e rapina.