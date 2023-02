Congresso Pd: Elly Schlein vince tra gli iscritti a Roma, battuto Bonaccini I dirigenti dem negano, ma l’appuntamento nei circoli era anche un modo per pesare le forze interne al partito romano. A sostenere Schlein erano infatti sia AreaDem che la componente ‘Zingarettiana’ del partito. A sostenere Bonaccini era invece tutto il mondo che fa riferimento a Claudio Mancini e a Base Riformista.

A cura di Enrico Tata

A Roma e provincia la mozione di Elly Schelin ha vinto nei congressi di circolo del Partito democratico riservati agli iscritti. Battuto Stefano Bonaccini. I dirigenti dem negano, ma l'appuntamento era anche un modo per pesare le forze interne al partito romano. A sostenere Schlein erano infatti sia AreaDem, l'area che fa riferimento a Dario Franceschini (e nel Lazio a Bruno Astorre, Daniele Leodori e Michela Di Biase), che la componente ‘Zingarettiana' del partito, con Marco Furfaro, portavoce di Schlein, ed Enzo Foschi, capo mozione a Roma. A sostenere Bonaccini era invece tutto il mondo che fa riferimento a Claudio Mancini, il deputato che ha sponsorizzato la corsa di Roberto Gualtieri alla poltrona di sindaco di Roma, e quello di Base Riformista, gli ex Renziani, che a Roma è rappresentato da Patrizia Prestipino.

La sfida nei congressi di circolo è il proseguimento della partita già iniziata alle Regionali: il duo Ciarla-Mattia, la coppia sponsorizzata da Mancini-Prestipino, ha superato gli altri candidati a Roma città, ma il duo Leodori-Droghei, AreaDem, ha stravinto in provincia. E proprio in provincia Schlein ha registrato importanti successi, come a Genzano di Roma, dove il risultato per l'ex vice presidente dell'Emilia Romagna è ‘bulgaro': 70 voti contro i 7 di Bonaccini. Stesso discorso per Ciampino, dove Schlein vince per 76 voti a 20. A Roma, per fare qualche esempio, la deputata dem ha conquistato quasi il doppio dei voti di Bonaccini al Municipio XIII (Aurelio, Gregorio VII), ha stravinto a Donna Olimpia (Monteverde) con 154 voti contro 3, e a Ponte Milvio. In periferia, per esempio a Massimina e a Bravetta, ha vinto Bonaccini. Insomma, il risultato dei circoli diventa decisivo per ridisegnare gli equilibri interni al Pd romano, con conseguenze che potrebbero coinvolgere anche la giunta guidata da Roberto Gualtieri.

"Dopo Napoli, la candidatura di Elly Schlein vince anche a Roma e Milano. Siamo davvero orgogliosi del risultato straordinario raggiunto tra gli iscritti e le iscritte. Per la prima volta in 15 anni di storia del Partito Democratico la partita non solo è aperta, ma mostra una voglia di cambiamento dentro e fuori il partito che siamo certi ci porterà a vincere le primarie il 26 febbraio. Sarà un bagno di partecipazione che riaccenderà la speranza nella sinistra e nel Paese", l'annuncio della vittoria da parte di Marco Furfaro. "Tra gli iscritti, contro ogni pronostico e sondaggio, a Roma vince Elly Schlein. Ora domenica tutti e tutte ai gazebo per vincere anche le primarie e cambiare davvero questo partito", le parole di Enzo Foschi.