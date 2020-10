Il "concorsone" bandito dal Comune di Roma per trovare 1512 nuovi dipendenti tra dirigenti, vigili urbani, funzionari, avvocati e assistenti sociali, si svolgerà regolarmente. A dichiararlo in una nota è il Campidoglio, confermando che la sua gestione è affidata a Formez, che si occupa di fissare le date delle prove: la prima, ancora non ufficiale, è prevista in un periodo compreso tra fine ottobre e inizio novembre. Il tutto tenendo sempre conto dell'andamento della pandemia di coronavirus in Italia. "Il percorso organizzativo del concorso è sempre proceduto in piena linearità", afferma l'assessore al Personale, Antonio De Santis, che ringrazia "il Dipartimento Risorse Umane e il Formez che, nonostante la complessità della situazione sanitaria, stanno assicurando assoluta efficienza". "Per noi – conclude De Santis – il concorso è un tema prioritario in quanto costituisce uno strumento determinante per modernizzare la pubblica amministrazione capitolina e per rafforzare quindi i servizi a beneficio dei cittadini".

Smentita l'ipotesi di un rinvio

Si è diffusa questa mattina una voce secondo la quale il maxi concorso sarebbe stato rinviato a data da destinarsi a causa dell'impennata di nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime settimane in Italia e in particolare nel Lazio. Si è ipotizzato un posticipo al 2021, intorno al mese di febbraio, per la prova pre-selettiva. Il Campidoglio smentisce dunque le indiscrezioni, confermando il regolare svolgimento per questo autunno. I 177mila candidati provenienti da tutto il Paese restano dunque in attesa di scoprire la data esatta in cui si svolgerà la prima prova.

Concorsone al Comune di Roma, il primo dopo dieci anni

Le iscrizioni per maxi concorso organizzato dal Campidoglio sono state aperte la scorsa estate, in un periodo in cui i contagi da coronavirus hanno raggiunto i loro minimi su tutto il territorio italiano. Si tratta del primo organizzato dal Comune di Roma dopo oltre dieci anni: il precedente è stato indetto da Roma Capitale il 23 febbraio 2010 con l'obiettivo all'epoca di trovare 1995 nuovi dipendenti comunali. Oggi per circa 1500 nuovi posti hanno fatto richiesta 177mila candidati, per la maggior parte giovani. Oltre a 42 posti da dirigente e 20 da avvocato, tra gli altri sono disponibili 500 posti per entrare nella polizia locale, 200 tecnici, 140 assistenti sociali e 100 funzionari amministrativi. Tutto pensato nel rispetto delle norme anti-Covid: la prima fase delle selezioni prevede una prima prova a Roma in presenza per i soli residenti del Lazio, con gli altri candidati che svolgono l'esame in specifici spazi preparati nella propria regione. Chi passa la prima prova affronta infine quella decisiva a Roma.