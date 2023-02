Concorso Zètema a Roma, quasi 40mila candidature per 77 posti a tempo determinato Si è chiuso il bando lanciato da Zètema. la municipalizzata che gestisce musei e biblioteche a Roma, per i 77 posti a tempo indeterminato nel 2023: le domande arrivate sono quasi 40mila.

A cura di Beatrice Tominic

Musei Capitolini.

In poco meno di due mesi sono più di 40mila le candidature arrivate a Zètema, la municipalizzata che gestisce eventi e luoghi culturali nella capitale che, a metà di dicembre scorso, ha aperto un nuovo bando, dopo 8 anni, che si è chiuso lo scorso 31 gennaio. Con il concorso, Zètema vuole trovare 77 persone da assumere a tempo indeterminato, 67 da impiegare nelle sale dei musei gestiti dalla società e altre 10 nella rete delle biblioteche del comune.

"Insieme al Campidoglio nell'ultimo anno abbiamo cercato nuove risorse per sostenere un’iniziativa importante per la società e per la città – ha dichiarato a la Repubblica Simone Silvi, l'amministratore unico di Zètema – Il 2023 sarà un anno entusiasmante: l'obiettivo è realizzare l’integrazione societaria tra Zètema e l’azienda speciale del Palazzo delle Esposizioni per far emergere al meglio le loro sinergie industriali e aziendali".

I 40mila candidati

Sono ancora in attesa di sapere se hanno passato la prima selezione, quella effettuata dopo l'analisi dei curricula, i candidati che hanno inviato la loro domanda di partecipazione al bando di Zètema. Come anticipato, in totale le candidature inviate sono 40mila: 21.192 per il posto di assistenti museali e 18.196 per le biblioteche comunali.

Il bando per le 77 assunzioni

Zètema torna ad assumere e lo fa con una nuova procedura concorsuale al termine della quale assumerà 77 persone per incarichi a tempo indeterminato: a contendersi i posti, 44mila persone che hanno inviato la domanda di partecipazione entro i tempi stabiliti. Per effettuare una cernita fra i candidati, la municipalizzata effettuerà colloqui divisi in più fasi, una serie di prove sia per una posizione che per l'altra. Per il profilo A, quello da assistente museale, sono richieste conoscenze sul sistema museale di Roma Capitale; per il profilo B, quello che verrà impiegato in biblioteca, struttura del sistema delle Istituzioni Biblioteche e fondamenti di biblioeconomia. Per entrambi, inoltre, viene richiesta la conoscenza dei contenuti del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) Federculture applicato da Zètema e degli elementi della vigente normativa in sicurezza del lavoro.

Dopo una prima selezione, eseguita con l'analisi dei curricula dei candidati, le prime persone selezionate dovranno affrontare una prima prova scritta che sarà effettuata a distanza dopo una prova di connessione. Tutte le informazioni, dal superamento della selezione, alla prova di connessione e, infine, al test scritto, saranno comunicate nella sezione "Lavora con noi" del sito di Zètema. Dopo il superamento della prima prova, i candidati idonei dovranno sostenere una prova orale davanti ad una commissione. Sulle decine di migliaia di candidati che hanno inviato la loro domanda di partecipazione, però, ne saranno scelti soltanto 77: per Zètema saranno le prime assunzioni dopo quasi 10 anni.