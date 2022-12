Concorso Zètema a Roma per 77 posti a tempo indeterminato: i requisiti e come candidarsi La procedura per scegliere 77 fra i candidati, 67 per i musei e 10 per le biblioteche, è tramite concorso: “Per partecipare c’è tempo fino al 31 gennaio 2023”.

A cura di Beatrice Tominic

Musei Capitolini

Aperte le candidature per lavorare in Zètema, la società in house di Roma Capitale che opera nella gestione e valorizzazione dei beni artistici, monumentali e culturali comunali. Torna ad assumere e, per scegliere i nuovi operatori, si avvale di una nuova procedura concorsuale al termine della quale selezionerà 77 persone per incarichi a tempo indeterminato.

"Gli interessati potranno candidarsi per la posizione di assistente in sala nei Musei Civici, per cui Zètema assumerà 67 unità di personale o per quella di front office nelle Biblioteche di Roma per cui, invece, la richiesta è di 10 unità: tutti i contratti di lavoro saranno inquadrati nel CCNL di Federculture – ha precisato l'assessore alla cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor – Sono davvero contento che dopo un lungo periodo Zètema possa procedere a colmare le carenza di organico in modo da garantire un servizio di sempre migliore qualità ai cittadini di Roma e a tutti gli utenti delle strutture culturali cittadine".

Concorso Zètema nei musei e biblioteche di Roma: requisiti e profili richiesti

Zètema è alla ricerca di 67 assistenti di sala museale e 10 addetti nelle biblioteche di Roma a supporto delle attività di assistenza al pubblico, reference e front office nelle biblioteche di Roma. Possono partecipare alle selezioni cittadine e cittadini italiani maggiorenni e incensurati, che abbiano conseguito, per entrambe le posizioni, un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola professionale o media e superiore.

Quando candidarsi e come fare domanda per il concorso Zètema

Chiunque fosse interessato o interessata a partecipare alle selezioni, può inviare la propria candidatura dal 14 dicembre fino alle ore 23.59 del 31 gennaio 2023 tramite la pagina "lavora con noi" del sito di Zètema e seguendo la procedura telematica guidata, previa registrazione. Come spiegato dal bando, occorre presentare curriculum formativo e professionale in formato europeo insieme all'elenco dei titoli formativi e professionali di cui il candidato o la candidata intende avvalersi. Alla domanda, inoltre, è necessario allegare la fotocopia del documento di riconoscimento valido. Tutti i documenti devono essere presentati in formato pdf.

Al termine della presentazione, ad ogni persona candidata viene affidato un codice a sei cifre identificativo della domanda di partecipazione: Zètema, terminata la prima selezione, pubblicherà l'elenco dei codici con i candidati scelti per la seconda fase, che consiste in una prova.

Ogni candidato a questo punto dovrà rispondere ad un questionario con domande a risposta chiusa da svolgere da remoto, con un pc e una connessione stabile. Tutti coloro che avranno ottenuto un punteggio superiore a 30, passeranno alla fase successiva, cioè la valutazione dei titoli formativi e professionali e, infine, un colloquio attitudinale. Saranno considerati idonei, infine, coloro che avranno ottenuto un punteggio superiore a 60 su 100.