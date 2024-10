video suggerito

Concorso Regione Lazio ARES 2024 per 226 posti, bando online: requisiti e come inviare la domanda La Regione Lazio ha pubblicato un bando di concorso pubblico per l'assunzione di 226 unità tra barellieri e autisti presso l'ARES 118, 126 a tempo indeterminato e 100 a tempo determinato riservati agli iscritti ai centri per l'impiego. La scadenza del concorso è fissata per le ore 15 del giorno 30/10/2024.

La Regione Lazio ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 226 unità per la figura di ‘Operatore Tecnico – Barelliere Autista' presso l’ARES 118. Sono previsti 226 posti in totale, 126 a tempo indeterminato e 100 a tempo determinato riservati agli iscritti ai centri per l'impiego. La scadenza del concorso è fissata per le ore 15 del giorno 30/10/2024. La domanda può essere inviata sul portale Bandi e Avvisi della Regione Lazio. I barellieri si occupano in alcuni casi di guidare l'ambulanza, di igenizzare la cellula sanitaria dopo l'intervento di emergenza e dell'attività di supporto all'infermiere nell'immobilizzazione del paziente.

I requisiti necessari e il numero di posti disponibili

Il concorso mette a disposizione 226 posti in totale per la figura di ‘Operatore Tecnico – Barelliere Autista ‘. Per partecipare al bando per i posti a tempo determinato bisogna soddisfare i seguenti requisiti:

aver acquisito lo stato di disoccupato, alla data di pubblicazione dell’avviso, presso un Centro per l’Impiego della Regione Lazio

essere in possesso del diploma scuola dell’obbligo o diploma di istruzione secondaria di primo grado

essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, della Patente B in corso di validità conseguita da più di tre anni, senza precedenti penali di violazione del codice della strada o che abbiano comunque determinato sospensione temporanea della stessa.

età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni

idoneità psicofisica all'impiego

godimento dei diritti civili e politici

non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;

non aver subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione

Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro stato membro dell’Unione Europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro stato membro dell’unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per partecipare al bando per i posti a tempo indeterminato occorre soddisfare i seguenti requisiti:

aver conseguito negli ultimi 36 mesi, calcolati dalla data di pubblicazione dell’avviso, almeno n. 18 mesi continuativi di attività lavorativa svolta o in corso di svolgimento con un profilo e mansione uguali o assimilabili a quello di Operatore Tecnico – Barelliere Autista quale terzo di macchina, in qualità di dipendenti di una ditta di un appalto aggiudicato dall’ARES 118.

essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, del titolo di studio: diploma scuola dell’obbligo o diploma di istruzione secondaria di primo grado

di essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, della Patente B in corso di validità conseguita da più di tre anni, senza precedenti penali di violazione del codice della strada o che abbiano comunque determinato sospensione temporanea della stessa.

età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni

idoneità psicofisica all'impiego

godimento dei diritti civili e politici

non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;

non aver subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione

cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro stato membro dell’Unione Europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro stato membro dell’unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Come inoltrare la domanda

La domanda si può presentare dalle ore 09:00 del 22/10/2024 e fino alle ore 15:00 del 30/10/2024. I richiedenti in possesso dei requisiti per partecipare alla selezione possono presentare la propria candidatura esclusivamente tramite la procedura online sul sito della Regione Lazio, utilizzando le credenziali SPID/CIE/TS-NS. Saranno escluse tutte le domande spedite a mezzo telegramma, fax, posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità diversa dalla procedura on line.

Quali sono le prove da superare e come prepararsi

L'assunzione del personale avverrà previo superamento delle seguenti prove pratiche, che saranno finalizzate a verificare l'idoneità dei candidati alle mansioni di Barelliere Autista. Sono le seguenti:

Guida operativa di una ambulanza in emergenza con mantenimento della sicurezza durante le manovre di guida;

Attività di supporto all’infermiere nell’immobilizzazione del paziente;

Igienizzazione della cellula sanitaria dopo intervento di emergenza.