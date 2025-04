video suggerito

Più poteri a Gualtieri sul termovalorizzatore, secondo AVS l'emendamento è illegittimo La denuncia di Zaratti (Avs): "L'emendamento sull'estensione dei poteri commissariali al Sindaco Gualtieri venga ritirato. La materia, infatti, è totalmente estranea al contenuto del decreto, priva anche dei caratteri di urgenza".

A cura di Enrico Tata

Alla Camera tre deputati del centrodestra hanno presentato un emendamento al decreto sulla Pubblica Amministrazione, che prevede di estendere i poteri commissariali del sindaco Gualtieri. Non solo avrebbe pieni poteri sulla gestione dei rifiuti a Roma, ma in qualità di commissario straordinario per il Giubileo potrebbe anche decidere in merito all'istituzione di Aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Una competenza che per il momento appartiene alla Regione Lazio.

E proprio la Regione sta esaminando in queste settimane una richiesta pervenuta in tal senso da parte del Comune di Albano Laziale, che chiede di istituire una zona ad alto rischio nell'area scelta per realizzare il termovalorizzatore di Santa Palomba, estrema periferia sud di Roma.

Ebbene, secondo Alleanza Verdi e Sinistra, l'emendamento è illegittimo. Ha spiegato in una nota capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali Filiberto Zaratti: "I relatori del provvedimento di conversione in legge del decreto sulla Pubblica Amministrazione, in discussione nelle commissioni I e XI della Camera, ritirino l'emendamento sull'estensione dei poteri commissariali al Sindaco Gualtieri. La materia, infatti, è totalmente estranea al contenuto del decreto, priva anche dei caratteri di urgenza. Ho chiesto ai presidenti delle commissioni I e IX di fare un ulteriore approfondimento sulla ammissibilità di questi emendamento”.

"In caso contrario – ha aggiunto Zaratti – porrò la questione direttamente al Presidente della Camera prima dell'esame del provvedimento in Aula, per questo ho mandato una lettera ai presidenti delle due commissioni e agli stessi relatori per formalizzare la mia richiesta".

Questo il testo dell'emendamento:

Ecco il testo dell'emendamento.

Articolo 15: Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:3-bis. Al comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:“f) adotta, limitatamente al territorio di Roma Capitale, l’atto di indirizzo, nonché gli eventuali adempimenti conseguenti previsti al comma 3 dell’art. 2, della legge regionale Lazio 19 luglio 2019, n. 13.”15.7 I relatori

Paolo Emilio RUSSO, relatore per la I Commissione

Tiziana NISINI, relatrice per la XI Commissione

Marta SCHIFONE, relatrice per la XI Commissione

Relazione illustrativa L’art. 13 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 assegna al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.In detto quadro, al fine di completare e rendere coerente il quadro delle competenze assegnate nel territorio di Roma Capitale al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 in materia di rifiuti, l’emendamento propone di assegnare al Commissario Straordinario, limitatamente al territorio di Roma Capitale, l’adozione dell’atto di indirizzo, nonché degli eventuali adempimenti conseguenti, di cui al comma 3 dell’art. 2, della legge regionale n. 13 del 2019.Per effetto dell’emendamento proposto, che – come detto – inserisce l’anzidetta competenza nell’ambito di quelle già attribuire con l’art. 13 del D.L. n.50/2022, il Commissario potrà, ove necessario, intervenire in detta materia con i poteri previsti dal comma 2 del citato articolo 13L’emendamento proposto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.