Concerto di Capodanno 2024 a Roma: la scaletta dei cantanti al Circo Massimo e il programma completo Aspettare la mezzanotte con Francesca Michielin, Blanco e Lazza: ecco la scaletta e come arrivare al concertone di Capodanno 2024, che inizia alle 21.30 al Circo Massimo. A seguire djset.

A cura di Alessia Rabbai

Blanco, Lazza e Francesca Michielin sono gli artisti che si esibiranno la notte di Capodanno 2024 al concertone del Circo Massimo a Roma. La festa di fine anno è a partire alle ore 21.30 ad ingresso gratuito, sarà presentato da Francesca Romana D'Andrea e Filippo Ferraro, un evento in collaborazione di Rds 100% grandi successi. Sul palco si attendono le esibizioni live degli artisti, tra i più interessanti e apprezzati del panorama musicale attuale. A seguire dopo il brindisi di mezzanotte ci sarà il dj set.

Concerto di Capodanno 2024 a Roma: scaletta, cantanti e programma completo

Il concertone di Capodanno 2024 al Circo Massimo sarà condotto da Francesca Romana D'Andrea e Filippo Ferraro. Uno uno spazio di intrattenimento sarà poi lasciato anche a RDSNEXT, la social web radio fatta dalla GenZ per la GenZ. Sul palco si esibiranno Francesca Michielin, Blanco e Lazza. Dopo il brindisi di mezzanotte la festa continuerà con uno speciale dJ set a cura di Dimensione Suono Roma, emittente del network RDS, per continuare a ballare e divertirsi. È in programma la diretta radiofonica del concerto.

Come arrivare al Circo Massimo per il concerto di Capodanno 2024 a Roma

Raggiungere il Circo Massimo con i mezzi pubblici è facile. Per l'evento Roma Capitale ha potenziato i mezzi di trasporto pubblici: il 31 dicembre bus e tram saranno attivio fino alle ore 21 e la metropolitana resterà aperta fino alle 2.30 del 1 gennaio 2024, così come le 11 linee di bus che raggiungono la metro. I bus notturni nMA, nMB, nMB1, nMC, nME circoleranno fino alle 8 di mattina del 1 gennaio, quando entrerà in servizio regolarmente tutta la rete bus, tram e metro.