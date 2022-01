Con una mossa di MMA colpisce a morte l’aggressore del padre: 16enne accusato di omicidio Un 16enne è accusato di omicidio nei confronti di un uomo di 60 anni che aveva aggredito il padre.

A cura di Enrico Tata

Il papà è coinvolto in una lite con un uomo di 60 anni e lui, 16 anni, interviene in difesa del genitore. Sferra colpi da MMA (mixed martial arts), uno sport da combattimento che utilizza tecniche della lotta libera, del pugilato, del karate, del judo e del muay thai. Lo stesso sport praticato dai fratelli Bianchi, per esempio, accusati dell'omicidio di Willy Monteiro a Colleferro. Un 60enne rumeno resta ferito e muore dopo circa una settimana di ricovero a Roma.

Lite davanti a un ristorante

Stando a quanto ricostruito la vittima viaggiava in macchina insieme ad un amico, presumibilmente ubriaco o drogato. Alcuni passanti lo avevano invitato animatamente a rallentare, ma lui, per tutta risposta, era sceso dall'automobile e aveva cominciato a gridare anche all'indirizzo dei clienti di un ristorante a lato della strada. Tra questi un signore, che si trovava in compagnia del figlio. Quest'ultimo ha cercato di difendere il papà e ha sferrato alcuni pesanti colpi rivolti al 60enne, che è caduto a terra sbattendo violentemente la testa. Il fatto è avvenuto in località Sordella, lungo la via Casilina nel territorio del comune di Cervaro, provincia di Frosinone.

Il 60enne è morto dopo otto giorni di ricovero a Tor Vergata

Il ferito è stato immediatamente soccorso dagli operatori sanitari del 118 e poi trasferito in elicottero al pronto soccorso del policlinico di Roma Tor Vergata, dove è stato sottoposto a un delicato intervento alla testa. L'uomo, stando a quanto si apprende, è morto dopo otto giorni di ricovero per un'emorragia cerebrale. Per quanto accaduto, il 16enne era stato denunciato per lesioni gravissime, ma ovviamente ora dovrà rispondere dell'accusa di omicidio. Le indagini per ricostruire la dinamica sono ancora in corso.