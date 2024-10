video suggerito

Con maschera di Halloween e ascia aggredisce un uomo al distributore di benzina: terrore ad Aprilia Si trovava dal benzinaio quando si è accorto che con lui c'era anche una persona mascherata per Halloween armata di ascia che ha provato ad aggredirlo.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Terrore ad Aprilia, dove un uomo di 58 anni è stato aggredito e minacciato mentre si trovava al distributore di benzina la scorsa notte. Il cinquantottenne, residente a Nettuno, è stato avvicinato da una persona che indossava una maschera di Halloween ed era armata di ascia. Il cinquantottenne è riuscito a scappare nella propria automobile, contro cui si è scagliata la persona con l'ascia. Poi ha fatto scattare l'allarme.

Il racconto del cinquantottenne

I fatti risalgono alla notte scorsa. A segnalare l'accaduto ai carabinieri di Aprilia lo stesso cinquantottenne aggredito. Si era fermato poco prima al distributore di benzina per fare rifornimento alla propria automobile quando, una volta sceso dalla vettura, ha notato la presenza di una persona in evidente stato ai alterazione psicofisica. L'individuo era uscito poco prima da gazebo poco distante. Il volto era coperto da una spaventosa maschera di Halloween, fra le mani brandiva un'ascia. Lo ha minacciato e aggredito, provava a colpirlo con l'arma, fortunatamente senza successo.

L'aggressione con l'accetta

Il cinquantottenne per sfuggire alla furia della persona mascherata si è rifugiato in macchina. L'aggressore, però, non si è dato pace e lo ha seguito anche lì, colpendo la vettura più volte fino a danneggiare il finestrino del lato di guida e il parabrezza fino a quando l'uomo non è riuscito a mettere in moto e a scappare.

L'intervento dei soccorsi

Non appena è riuscito a spostarsi ha segnalato la situazione alle forze dell'ordine. Con una telefonata al 112 ha raccontato ai carabinieri della Stazione di Campoverde cosa era successo e i militari sono intervenuti ad Aprilia, iniziando ad indagare per risalire all'aggressore e ad identificarlo grazie alle videocamere del distributore di benzina e a quelle del comune di Aprilia.