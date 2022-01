Con lo scooter contro un albero sul lungotevere Diaz: la vittima è il 29enne Matteo Peciarca Matteo Peciarca è morto sul colpo, mentre l’amico che si trovava sullo scooter con lui è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Gemelli di Roma.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Matteo Peciarca il giovane di 29 anni morto in un incidente avvenuto sul lungotevere Armando Diaz a Roma, in zona Ponte Milvio. Per cause ancora da accertare ha perso il controllo del suo scooter andando a schiantarsi contro un albero. L'impatto, purtroppo, non gli ha lasciato scampo, ed è morto praticamente sul colpo. Gravissimo l'amico che si trovava in motorino con lui, un 27enne ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico Gemelli. Sul sinistro indagano gli agenti di polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del gruppo XV Cassia, che hanno svolto gli accertamenti di rito subito dopo l'incidente. Non sembra siano coinvolti altri veicoli nell'incidente, ma le indagini sono ancora in corso. Soprattutto i caschi bianchi vorrebbero ascoltare l'amico che si trovava in scooter insieme a Matteo, al fine di chiarire definitivamente l'accaduto e capire come mai il motorino sia finito fuori strada.

Incidente lungotevere Diaz: indagano i vigili urbani

I caschi bianchi stanno visionando le immagini di sorveglianza presenti nella zona, per cercare di andare a fondo sulla dinamica dell'incidente, avvenuto verso le tre di notte sul lungotevere Maresciallo Diaz. Immediati i soccorsi del 118, che hanno tentato invano di rianimare il 29enne: all'arrivo degli operatori sanitari Matteo era già morto e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In condizioni molto serie l'amico, ferito gravemente a causa dello schianto con l'albero e dell'impatto con il suolo. I funerali di Matteo Peciarca si terranno nei prossimi giorni a Roma: e intanto è lutto nella sua Centocelle, dove il ragazzo era molto conosciuto.