Compra una borsa griffata per Natale, il corriere la ruba e la rivende online: scoperto e denunciato

Ha rubato un pacco fra quelli che aveva in consegna e ha messo in vendita online il suo contenuto, una borsa di marca. Guai per un corriere questo Natale.

La borsa rubata dal corriere e riconsegnata dai carabinieri.

Ha ritirato il pacco senza consegnarlo. Lo ha aperto e ha messo in vendita online la borsa griffata. Ma la legittima proprietaria, che si era regalata l'accessorio per Natale, concedendosi la coccola dopo mesi di sacrifici, l'ha riconosciuta. E ha immediatamente sporto denuncia. È successo a Roma, nei giorni scorsi, dove i corriere hanno iniziato a muoversi e ad agire come fossero veri e propri elfi di Babbo Natale portando nelle case acquisti, doni e autoregali. Tutti tranne uno: il corriere che, invece, ha rubato la borsa.

Corriere ruba la borsa e la mette in vendita online: cosa è successo

Sembra che il corriere abbia organizzato tutto nei minimi dettagli, dal ritiro al pacco nella base logistica per la quale lavorava, fino alla finta notifica di consegna. Soltanto successivamente ha fotografato la borsa, una volta estratta dal pacco e ha utilizzato l'immagine del contenuto del pacco per postare l'oggetto in una nota piattaforma di shopping online, pronto a rivenderlo.

Fra le persone che navigavano online sotto Natale, però, anche la proprietaria della borsa, mai arrivata. La donna, assidua frequentatrice dei siti di vendita online, l'ha riconosciuta subito. A fare il resto, poi, una targhetta metallica con un numero di serie identificativo che era stato riconosciuto dalla donna come quello della sua borsa. Così ha fatto scattare l'allarme.

L'allarme e la denuncia alla Polizia

Non appena compreso che si sarebbe potuto trattare della sua borsa, la donna si è recata dagli agenti della polizia di Stato del III Distretto Fidene-Serpentara per denunciare l’accaduto. Sono stati proprio i poliziotti a far scattare le verifiche del caso. Fingendosi interessati all'acquisto, gli agenti si sono messi sulle tracce del venditore virtuale, concordando sia il prezzo che il luogo per la consegna, fissato in un parcheggio in via di Grottarossa. Il giorno stabilito, quando si è presentato all’appuntamento, il corriere infedele si è trovato di fronte i poliziotti, che hanno subito constatato che la borsa fosse la stessa acquistata dalla donna e mai arrivata a destinazione.

La denuncia del corriere

L'uomo, un corriere di 37 anni, vistosi scoperto, non ha potuto fare altro che ammettere le sue responsabilità, raccontando di aver persino falsificato la notifica, come "consegnata" dopo essersi reso conto del contenuto del pacco. Nella sua automobile, infine, sono stati rintracciati due hard disk confezionati che probabilmente, secondo gli agenti, sarebbero stati sottratti con lo stesso modus operandi, già pronti per la consegna ex novo mentre un altro ancora è stato trovato nella sua abitazione.

Un altro pacco “fantasma” è stato rinvenuto dagli investigatori nell’abitazione del trentasettenne con all’interno agendine e gadget vari. Per il trentasettenne è scattata immediatamente la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.