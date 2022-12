Compie 104 anni il pastore di Formia ‘Ninotto’ Assaiante: chiama ancora per nome 100 capre Nato il 24 dicembre del 1918, Antonio Assaiante ha compiuto ieri 104 anni. È conosciuto da tutti a Formia come ‘Ninotto’.

A cura di Enrico Tata

A Formia è conosciuto da tutti come ‘Ninotto' il pastore. Nato il 24 dicembre del 1918, Antonio Assaiante ha compiuto ieri 104 anni e nel corso della giornata il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, è passato alla sua piccola azienda agricola in località Sant'Antonio per augurare al nonnino centenario un buon compleanno e un "felicissimo Natale". Il primo cittadino ha voluto donargli anche una targa e una pergamena. A festeggiare con ‘Ninotto' c'erano tutti i suoi parenti, dai figli ai nipoti e ai pronipoti.

‘Ninotto' Assaiante, festa per il nonnino pastore di 104 anni

Nonostante l'età avanzata, Ninotto trascorre ancora tutta la giornata, dal mattino alla sera, insieme alle sue capre e alle sue galline. Aveva più di cento capre e di ognuna ricorda ancora il nome che gli aveva dato. Un amore, quello per la campagna e per i suoi animali, destinato a durare in eterno per l'anziano pastore di Formia. Vedovo da tempo, il signor Assaiante è padre di tre figli. Durante la guerra, ha ricordato lui stesso, prese a bastonate un soldato tedesco che voleva rubargli una cavalla. Come detto, ‘Ninotto' non ha alcuna voglia di andare in pensione: "Che devo stare a fare in mezzo alla strada? Il ribusciato (il debosciato in dialetto napoletano .ndr)", si era giustificato nel corso di un'intervista rilasciata qualche anno fa.

Anche il suo barbiere di fiducia, su Facebook ha postato una fotografia del nonnino nella sua bottega: "Tantissimi auguri per il suo 104°compleanno al mio cliente più longevo, Ninotto Assaiante".