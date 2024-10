video suggerito

Compaiono in un servizio di Brumotti a Striscia la Notizia e cambiano la zona di spaccio: arrestati Cambio zona di spaccio dopo il servizio di Brumotti, gli inquirenti intuiscono la loro mossa e li trovano in un palazzo vicino: arrestati due 24enni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Brumotti nel servizio ad Anzio, foto screenshot dal video del servizio di Striscia la Notizia.

Erano finiti nel mirino di Vittorio Brumotti, in un servizio di Striscia la Notizia andato in onda su Canale Cinque lo scorso 14 ottobre. L'inviato, campione di bike trial, ha raggiunto una piazza di spaccio ad Anzio, nel litorale sud in provincia di Roma. Una volta andate in onda le immagini dell'area di spaccio, hanno cambiato zona. Ma sono stati arrestati.

Il servizio di Brumotti

È andato in onda lo scorso lunedì 14 ottobre il servizio di Brumotti: "Ci sono vedette, pali, telecamere nascoste – esordisce nel servizio Brumotti -Purtroppo le immagini del giorno non le abbiamo perché il nostro gancio è stato aggredito", dice, prima di passare le parole alla vittima dell'aggressione che racconta di essere stata aggredita, picchiata, derubata di telecamere e documenti.

"Mi hanno fatto le foto in volto, hanno detto che se fosse arrivata la polizia mi avrebbero cercato a casa e che mi avrebbero ammazzato", racconta a volto coperto. Così Brumotti è tornato insieme agli operatori nell'edificio dove ha trovato un piccolo pezzo della telecamera.

Leggi anche Bomba nascosta in casa tra pistole e droga: arrestato un 28enne

Cosa è successo dopo il servizio di Striscia la Notizia

Dopo la messa in onda del servizio di Striscia la Notizia, dove si vedono prodotti per il confezionamento della droga, dose di cocaina e sedie nelle postazioni di appostamento per segnalare l'eventuale arrivo delle autorità, la piazza di spaccio è cambiata. Gli investigatori di Anzio hanno intuito che sarebbe successo dopo l'esposizione mediatica, così si sono recati in un altro edificio, non molto distante dal precedente.

Il materiale posto sotto sequestro.

Il blitz e gli arresti

Il blitz è avvenuto nella mattina di venerdì. i poliziotti hanno fatto irruzione nel garage e hanno trovato due ragazzi, uno dei quali compare del servizio televisivo. Entrambi i giovani, tutti e due ventiquattrenni e già noti alle forze dell'ordine, hanno tentato la fuga in direzione opposte. Uno ha gettato un pacco che conteneva un bilancino di precisione e più di 150 grammi di hashish diviso in vari pezzi, provando a disfarsene. L'altro è stato trovato in possesso di 22 grammi di cocaina divisa in poco meno di 100 singole confezioni.

Alla fine sono stati raggiunti entrambi e arrestati, perché gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.