Come sta il 17enne accoltellato alla gola da un compagno di scuola dopo una spallata a ricreazione

Accoltellato alla gola da un coetaneo dopo una lite a scuola, per una spalla a ricreazione: come sta il diciassettenne operato d'urgenza al San Camillo.

A cura di Beatrice Tominic

Piazza Testaccio (Google Maps).

Tutto sarebbe iniziato da una spallata a ricreazione, poi l'accoltellamento alla gola fuori da scuola, al termine delle lezioni. È quanto accaduto ad un giovane di 17 anni ieri, giovedì 23 gennaio 2025, all'ora di pranzo. L'allarme è scattato immediatamente: ad aggredirlo un gruppo di giovani che, poco dopo averlo colpito con un fendente al collo, si è dato alla fuga. Caccia a cinque giovani che lo avrebbero aggredito per difendere un amico.

Come sta il 17enne accoltellato davanti alla scuola

A quasi un giorno dalla terribile aggressione, sta meglio il diciassettenne accoltellato alla gola, dalla parte destra, davanti all'istituto in via Ginori subito dopo l'uscita di scuola. Raggiunto dal fendente a pochi millimetri dalla carotide, l'adolescente è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso del vicino ospedale San Camillo dove è subito stato operato.

Il decorso a seguito dell'intervento è stabile. Si trova ancora nel reparto di terapia intensiva della struttura sanitaria, è sveglio e ha avuto modo di parlare con sua mamma poco fa. Secondo quanto si apprende, sarà dimesso dalla terapia intensiva e trasferito in reparto ordinario già questo pomeriggio.

Accoltella un coetaneo alla gola dopo una lite a scuola

I fatti sono avvenuti, come anticipato, nella giornata di ieri, giovedì 23 gennaio 2025, verso l'ora di pranzo, all'uscita di scuola, mentre i ragazzi si trovavano ancora davanti all'ingresso dell'istituto in via Ginori. La lite si sarebbe verificata qualche ora prima durante la ricreazione, quando il diciassettenne avrebbe dato una spallata al compagno, di un'altra classe. Quest'ultimo avrebbe chiamato un suo amico con l'idea di vendicarsi. Oltre a lui, però, sarebbero arrivati altri ragazzi. E fuori da scuola è avvenuta quella che sembra essere una vera e propria spedizione punitiva.

Una volta usciti da scuola i due si sono allontanati di pochi metri e hanno raggiunto la vicina piazza Testaccio. È qui che, intorno alle 15, è stato aggredito dal gruppo di ragazzi.

Accoltellato da un coetaneo alla gola: le indagini in corso

Nel frattempo continuano le indagini sui fatti, del caso si sta occupando la squadra mobile. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti: secondo alcuni l'aggressore sarebbe stato chiamato dal ragazzo con cui il diciassettenne aveva litigato. Secondo altri, però, sarebbe stato estraneo alla vicenda e si sarebbe intromesso soltanto per accoltellarlo.

Raccolti anche i racconti della altre persone presenti in piazza, le stesse che hanno allertato ambulanza e forze dell'ordine. Gli agenti della polizia stanno indagando con i colleghi della scientifica, che hanno svolto dei sopralluoghi sul luogo dell'accoltellamento. Al vaglio anche le videocamere di sorveglianze che inquadrano la piazza: potrebbero aver ripreso il tentato omicidio. Qualora questa ipotesi fosse confermata, potrebbero essere identificati gli aggressori.