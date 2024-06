video suggerito

Come richiedere una nuova tessera elettorale a Roma per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno Come fare a richiedere una nuova tessera elettorale a Roma in vista delle elezioni europee in programma sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e domenica 9 giugno 2024, dalle ore 7 alle ore 23, sono in programma le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Per chi ha smarrito o non ha mai avuto la tessera elettorale, il Comune di Roma ha preparato un'informativa pubblicata sul sito di Roma Capitale in merito al rilascio dei tagliandi di aggiornamento, delle tessere e degli attestati sostitutivi.

Sono iscritti nelle liste elettorali, ricorda il Comune di Roma, tutti i cittadini che hanno perfezionato il cambio di residenza alla data del 23 aprile 2024 e che sono stati cancellati anagraficamente ed elettoralmente dal comune di provenienza. Per questi cittadini Roma Capitale ha proceduto all'invio, con raccomandata semplice, della tessera elettorale.

Come richiedere una nuova tessera elettorale a Roma e dove

Cosa fare in caso di tessera elettorale esaurita, deteriorata, smarrita o in caso di mancato recapito? Si può richiedere un duplicato della tessera presso

la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – primo piano reparto iscrivendi. La sede di via Luigi Petroselli 50 è aperta il: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.30

– primo piano reparto iscrivendi. La sede di via Luigi Petroselli 50 è aperta il: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 il proprio municipio di competenza, rispettando le indicazioni circa gli orari e le modalità di prenotazioni del servizio dei singoli municipi.

Sono iscritti nelle nuove sezioni elettorali i cittadini che hanno fatto un cambio di abitazione alla data del 25 aprile 2024. Per loro è stato inviato tramite posta prioritaria un adesivo da apporre sulla tessera elettorale, con tutti gli aggiornamenti in merito alla nuova sezione elettorale. Chi non l'avesse ricevuto può recarsi presso la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali di via Luigi Petroselli 50.

Giorni e orari di apertura degli uffici per le tessere elettorali a Roma

Ecco il calendario delle aperture straordinarie di via Petroselli:

Giovedì 6 giugno 2024 dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 8.30 alle ore 18.00

Sabato 8 giugno 2024 dalle ore 9.00 alle ore 23.00

Domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7.00 alle ore 23.00

La Direzione Centrale dei Servizi Elettorali sarà aperta eccezionalmente per il rilascio delle tessere elettorali anche nella giornata di sabato 1 giugno 2024 dalle ore 8.30 alle ore 13.00. È possibile il rilascio del duplicato anche tramite delega con documento del delegante e del delegato.