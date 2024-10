Colpo di scena, i carabinieri sequestrano le statuette ‘sanguinanti’ della Madonna di Trevignano

video suggerito

I carabinieri della stazione di Trevignano hanno sequestrato due statuette 'sanguinanti' della Madonna di Trevignano. Per farne cosa? Per il momento, non è chiaro.

A cura di Enrico Tata

Colpo di scena nella vicenda della Madonna di Trevignano: i carabinieri della stazione locale hanno sequestrato due statuette ‘sanguinanti'. Per farne cosa? Per il momento, non è chiaro. La procura vuole svolgere nuovi prelievi sul sangue nell'ambito dell'inchiesta per truffa aggravata, in sede di incidente probatorio, oppure per comparare i risultati dei test con quelli già eseguiti sulle vecchie statuette della Madonna?

La notizia emersa ieri, come abbiamo scritto, è che le uniche analisi effettuate sulla statuetta (che risalgono al 2016) sarebbero viziate nella forma e nella sostanza. E quindi non sarebbero utilizzabili, secondo Solange Marchignoli, l'avvocata di Gisella Cardia, nell'ambito dell'inchiesta per truffa in cui è coinvolta la ‘Veggente di Trevignano'. E anche di questo si sarebbe parlato nell'interrogatorio fiume a cui è stata sottoposta Gisella nel corso della settimana.

Il sequestro delle due statuette, quindi, potrebbe essere il preludio a nuovi test sulle ‘lacrime di sangue'. Secondo Cardia, infatti, la statuetta della Madonna, acquistata insieme al marito durante un pellegrinaggio a Medugorje, "lacrimava sangue". E a causa di questo episodio la ‘Veggente' ha creato un vero e proprio culto legato alla Madonna, con donazioni dei fedeli e incontri di apparizione nel cosiddetto Campo delle Rose.

L'inchiesta della procura, tuttavia, non ha nulla a che fare con le statuette in senso stretto, ma riguarda proprio le donazioni dei fedeli alla Veggente. L'ipotesi dei pm è che quel denaro sia stato utilizzato in modo improprio e che quei soldi devoluti non siano stati tracciati in alcun modo. Quel che è certo è che ieri due statuette della Madonna sono state sequestrate dai carabinieri, al momento per motivi non noti.

Come ricordato, le uniche analisi eseguite sul presunto sangue risalgono al 2016. La stessa Cardia ha raccontato in tv nella trasmissione ‘Cinque Minuti' di Bruno Vespa: "Il sangue è stato analizzato dal Ris in presenza del mio vescovo, noi abbiamo lasciato il nostro Dna, quello mio e di mio marito per evitare problemi, e non abbiamo più avuto gli esiti".

A marzo 2024 la Commissione diocesana di Civita Castellana ha emesso il verdetto di "Constat de non supernaturalitate", in merito alle apparizioni della Madonna di Trevignano. In altre parole: non c'è nulla di sovrannaturale. A Trevignano, la Madonna non appare. Ma se dal punto di vista religioso la vicenda si è conclusa, dal punto di vista legale, come abbiamo raccontato, è ancora tutta da scrivere.