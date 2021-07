Riecco la banda dei finti poliziotti. Secondo quanto riporta Roma Today, questa volta sono riusciti a scappare con un bottino di circa 168mila euro. Le vittime sono i passeggeri di un taxi, bloccati per un controllo da una finta automobile della questura con a bordo tre finti agenti. Il fatto, riporta il quotidiano online, sarebbe avvenuto intorno alle 10 di lunedì 5 luglio. Una Toyota Yaris della polizia (finta) ha fermato un taxi con due passeggeri a bordo. Questi ultimi avevano con loro una valigetta piena di soldi da consegnare in piazza dei Consoli, quartiere Don Bosco. L'auto della polizia ha fermato il taxi in viale Filarete intimandogli l'alt. I finti agenti hanno fatto poi scendere i due passeggeri e infine è scattata l'aggressione: l'uomo con la valigetta è stato colpito con il calcio di una pistola, probabilmente finta, e poi i malviventi sono scappati con tutto il bottino. Il ferito è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei commissariati Prenestino, Torpignattara e Porta Maggiore. I poliziotti hanno acquisito le telecamere di sorveglianza installate in zona e le stanno visionando per cercare di risalire all'identità dei rapinatori.

La rapina dei finti poliziotti a una famiglia rom: bottino 50mila euro

La banda dei finti poliziotti ha messo a segno, un anno fa, un colpo ai danni di una famiglia rom. Sono arrivati in un campo nomadi, si sono presentati come poliziotti e hanno annunciato che sarebbe scattata una perquisizione dell'intero insediamento. Hanno subito puntato, pistola in pugno, una casupola in particolare e da là hanno portato via gioielli e oggetti d'oro dal valore di oltre 50mila euro.