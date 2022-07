Secondo uno studio il Colosseo ha un valore di 77 miliardi di euro Uno studio sul valore economico e sociale del Colosseo presentato ieri dalla società di consulenza Deloitte mostra come abbia un valore sociale di 77 miliardi di euro. Gli italiani sarebbero disposti a pagare per la sua conservazione.

A cura di Alessia Rabbai

Colosseo (Immagine da La Presse)

Il Colosseo ha un valore sociale di 77 miliardi. È quanto emerso da uno studio svolto dalla società di consulenza Deloitte. Un'indagine sull'Anfitatro Flavio, che è in vetta alla classifica mondiale come monumento più visitato, con 1,4 miliardi di euro all’anno in termini di contributo al Pil come attrazione turistico-culturale. Parlando di conservazione del Colosseo la maggior parte degli italiani sarebbe disposta a pagare dai 2 agli 890 euro (con una media di 58,4 euro a persona all’anno). Romani e italiani lo amano e ne sono profondamente affezionati, ma credono che, nel caso in cui dovessero pagare per assicurarne la tutela, dovrebbe farlo anche il resto del mondo, in quanto non è solo simbolo immortale della Città Eterna, ma anche un patrimonio universale. Solo nel 2019 infatti lo hanno visitato oltre 7 milioni di persone provenienti da tutto il mondo.

Ieri presso l’Acquario Romano in piazza Manfredo Fanti all'Esquilino c'è stata la presentazione dello studio ‘The value of an Iconic Asset. The economic and social value of the Colosseum' condotto dal team Italiano di Economic Advisory, specializzato appunto in analisi di valore ed impatto economico-sociali. L'analisi si colloca nell'ambito dell’attività sulla valutazione e valorizzazione delle opere d'arte e dei beni culturali. L'evento si è svolto alla presenza dell'assessore al Turismo e Grandi eventi Alessandro Onorato.

"Bisogna riconoscere al Colosseo, oltre che al valore economico derivante dal pagamento della visita anche un forte valore simbolico e sociale – ha spiegato Marco Vulpiani, alla guida del gruppo di lavoro – Il monumento, con i suoi oltre duemila anni di storia, suscita un'incredibile emozione in chiuque lo visiti e in base a questo è stato stimato quanto le persone siano disposte a pagare per conservarlo. Un altro aspetto è il valore cosiddetto ‘edonico', ossia il piacere che suscita nelle persone che gli stanno davanti e godono della sua incomparabile bellezza e unicità. Ciò lo rivela è il prezzo elevato degli immobili che si trovano nelle sue immediate vicinanze".