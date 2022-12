Coin vende il suo storico palazzo a San Giovanni: “Subirà un restyling” Venduto il palazzo della storica sede Coin a Roma San Giovanni. Continuerà comunque ad ospitare lo store dell’azienda di vestiario.

A cura di Enrico Tata

Il presidente di Coin Spa, Giorgio Rossi, ha annunciato che la società ha ceduto al Fondo Torre IV, gestito da Torre SGR, la sede di uno dei suoi più prestigiosi punti vendita e cioè quello di Roma San Giovanni, che si trova in piazzale Appio. Il punto vendita, si legge nella nota, "rimane peraltro condotto dalla stessa Coin e verrà a breve fatto oggetto di un restyling​ significativo". L'operazione, fa sapere Coin: "rappresenta un importante rafforzamento patrimoniale e finanziario, a supporto del piano di valorizzazione e sviluppo del business". "Siamo pienamente soddisfatti per il deal appena concluso con Torre SGR. Un accordo innovativo che pone le basi per lo sviluppo di nuove sinergie future, e che permetterà a Coin di procedere più rapidamente nella realizzazione del proprio piano industriale", ha commentato Ugo Turi, Consigliere delegato di Coin SpA.

Nel 1971, per fare spazio all'attuale palazzo della Coin a San Giovanni, è stato demolito il cinema Massimo, nato come teatro alla fine degli anni '20 e diventato solo cinema nel dopoguerra. È stato chiuso nel 1970 e cinque anni più tardi, nel 1975, è stato inaugurato il negozio della Coin. Come ribadito nel comunicato, il palazzo non è più di proprietà dell'azienda Coin, ma continuerà ad ospitare lo store della famosa catena di negozi di vestiario.

Coin è stata fondata nel 1916 a Pianiga, da Vittorio Coìn. Nel 1927 quest'ultimo aprì un negozio di tessuti e biancheria a Mirano. Il primo negozio Coin a Milano è stato aperto nel 1962 e, come detto, nel 1975 è stato inaugurato lo storico negozio di Roma in piazzale Appio.