Classifica Censis 2021 sulle migliori università italiane: la Sapienza sul podio Secondo la classifica annuale elaborata dal Censis, l’Università la Sapienza è al terzo posto tra gli atenei di dimensione ‘mega’, ossia quelli con 40mila iscritti. Entrano in classifica, per le piccole dimensioni, anche l’Università di Cassino e l’Università della Tuscia, mentre per le non statali al terzo e quarto posto troviamo Luiss e Lumsa.

A cura di Natascia Grbic

L'Università di Roma La Sapienza è al terzo posto nella classifica delle migliori università di ‘mega dimensioni' stilata annualmente dal Censis. Al primo posto, nella lista degli atenei con 40mila iscritti, c'è l'Università di Bologna con un punteggio complessivo di 91,8, mentre al secondo c'è l'Università di Padova con 88,7. Al terzo troviamo la Sapienza, che sale di un posto rispetto al 2020 (era al quarto) con un punteggio di 85. Ma non è il solo ateneo laziale a essere tra i primi in classifica.

Nella classifica vengono prese in considerazione le università statali e non statali, oltre ai politecnici, e viene tenuto conto anche delle dimensioni. Tra i migliori atenei statali in Italia nel 2021 di piccole dimensioni, (fino a 10mila iscritti) troviamo al terzo posto l'Università di Cassino con un punteggio di 84,7, mentre al quarto posto c'è l'Università della Tuscia, con 84,3. Per quanto riguarda gli atenei non statali, tra i medi (da 5mila a 10mila iscritti) in prima posizione c'è la Luiss con un punteggio di 94,2, mentre in seconda c'è la Lumsa, con 85,8.

La classifica elaborata dal Censis analizza il sistema universitario italiano in base alle strutture disponibili, ai servizi erogati, alle borse di studio, al livello di internazionalizzazione, alla comunicazione e alla occupabilità. Si tratta di una lista che vuole essere utile alle matricole, alle prese con la scelta di quale ateneo scegliere per i propri studi dopo il diploma di laurea superiore. Ma anche per tutti coloro che, dopo la laurea triennale, stanno pensando di proseguire con la magistrale, anche in un ateneo diverso dal precedente.