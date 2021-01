Incidente stradale alle 7,30 di mattina oggi, martedì 12 gennaio 2021, sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Stando a quanto si apprende, un furgone frigo si è ribaltato sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone, guidato da un uomo straniero, si sarebbe scontrato con un'automobile guidata da un italiano all'altezza del chilometro 62 in direzione nord. Probabilmente l'incidente è avvenuto a causa del ghiaccio. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ambulanza al pronto soccorso. Gli agenti della polizia stradale di Civitavecchia si stanno occupando dei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.

Luceverde segnala un incidente sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia con un chilometro di coda tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia porto in direzione di Tarquinia. L'aggiornamento è stato pubblicato alle 8,30 di oggi, 12 gennaio.

Gli altri interventi dei vigili del fuoco di Civitavecchia

Nella notte i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti anche a Santa Marinella per un palo Telecom caduto in via dell'Orsa Maggiore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Civitavecchia. Ieri sera, invece, i pompieri sono stati chiamati in via Flavioni, civico 49, per un incendio sul tetto di un edificio. Stava nello specifico bruciando il rivestimento ligneo dell'intradosso del solaio di una veranda. I vigili del fuoco hanno immediatamente spento il principio di incendio e hanno messo subito in sicurezza l'intera area.